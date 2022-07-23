Краснодарцы выступили против строительства скоростной трассы

23 июля 2022, 05:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В зоне строительства двухярусной магистрали в Краснодаре оказались жители новостроек микрорайона Гидростроителей и владельцы гаражей. Они потребовали изменить планы строительства.

22 июля жители новостроек в микрорайоне Гидростроителей и владельцы гаражей ГСК № 57, расположенных на улице Снесарева, направили свои заявления с требованиями к властям Краснодара изменить трассировку дороги, которая пройдет в зоне отведенной ранее под другие цели.

Причиной возмущения стали нарушения прав людей в связи с укладкой дороги. Трасса беспрерывного движения в два яруса запланирована чиновниками под окнами новостроек, проходит по водоохранной зоне, рекреационной зоне ООПТ «Лесопарк Краснодарский» на территории Елизаветинского участкового лесничества на площади 71,24 гектара и по гаражам ГСК 57.

Недовольные жители Краснодара начали сбор подписей против этой дороги. 22 июля против подписалось около ста человек.

Активистка, жительница ЖК «Трилогия» Ольга Ананьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что купила квартиру в новостройке в 2018 году только из за того что это был тихий район, а рядом располагается лесопарк и водоохранные зоны. «В июле я узнала, что под окнами моей квартиры, метрах в 30-ти собираются проложить магистраль беспрерывного движения и пустить по ней грузовой транспорт, так как он создает пробки в черте города пробки. Но, согласитесь, что вид на лесопарк и реку куда приятнее чем вид на бетонную, многополосную, двуярусную дорогу с круглосуточным движением большегрузов <...>Только в нашем ЖК проживает порядка 1000 человек. А в микрорайоне выстроены еще 30 таких домов этажностью от 5 до 25 этажей. Такое количество людей, которые будут вынуждены жить у дороги, полагаю, не менее 10 000 человек. Мы все будем страдать от шумов, сотрясения домов от круглосуточного движения тяжелогрузного транспорта, от пыли и грязи. То есть дорога заберет наш покой и благополучие. Наши квартиры будет невозможно продать, потому что в цене они резко обесценятся из-за такого «соседства». Уверена, что никто не захочет жить рядом с дорогой. Дороги нам нужны. Но обычные, городские. А скоростные магистрали не должны строиться в жилых кварталах, а должны прокладываться в обход города», - считает Ольга Ананьева.

Житель другой новостройки ЖК «Приоритет» Павел Мисюк считает, что при подготовке проекта этой дороги была допущена фальсификация. По его словам, он купил квартиру в ЖК «Приоритет» в микрорайоне Гидростроителей и гаражный бокс в ГСК № 57 еще более 10 лет назад, а теперь его имущество и все его вложения из-за дороги может превратиться в прах. «Там, где будет проходить дорога, находятся гаражи и жилые дома. Гаражи они решили снести, а коммуникации жилых новостроек выкопать и переложить в другом месте. Но как это все отразится на нашей жизни, когда будут отключения от отопления, водоснабжения, канализации, электричества? Мы покупали не только квартиры, но и коммуникации, платили за них. Получается, что у нас даже не спросили наше мнение о дороге, а просто сделали проект и вынесли на обсуждение. Я на слушаниях лично не присутствовал. У многих нет время и физической возможности туда ходить. Но я написал и послал свое мнение по поводу всего этого в электронном виде», - рассказал Павел Мисюк, гараж которого попадает под снос.

Он отмечает, что людям не были представлены заключения экспертов, подтверждающие законность этого проекта, что также нарушает права жителей и владельцев гаражей. Аналогичные отдельные заявления направили в мэрию и губернатору другие жители микрорайона и члены ГСК.

Председатель ГСК № 57 Сергей Двуреченский рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что кооператив существует с 1987 года; Он предъявил в распоряжение редакции документ «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане по улице им. Снесарсва. 1». В нем, в частности, сказано: «Решением исполнительного комитета Краснодарского городского Совета народных депутатов от 25.12.87 № 599/11 «Об отводе земельного участка Советскому районному Совету ВДОАМ в Советском районе города, в Почтовом жилом районе, под строительство гаражей боксового типа для владельцев индивидуального автотранспорта». Совету ВДОАМ предоставлен на правах бессрочного пользования земельный участок площадью два гектара в жилом районе в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Земельному участку, предоставляемому потребительскому гаражному кооперативу № 57, присвоен адрес: улица им. Снесарева, 1.

«Все гаражи, равно как и земля под ними, находятся в постоянном бессрочном пользовании. Оформлению в собственность власти препятствуют, однако, это не лишает нас прав на эту землю. Отдельные члены ГСК оформили свои участки и гаражные боксы в собственность» , -рассказывает председатель ГСК Сергей Двуреченский.

По его словам, "в кооперативе 70 процентов это пенсионеры и инвалиды, то есть те люди, которым гараж необходим жизненно". "Я сам инвалид второй группы. И я даже не представляю, куда я должен ставить свою машину, если мой гараж изымут. Куда я должен складывать вещи, такие как резина для машины и детали на нее? Если я буду ставить машину у дома, то несомненно, ее угонят либо изуродуют, что происходит постоянно с теми машинами, которые ставят у домов. А покупать или арендовать машиноместо на многоярусной парковке это дорого и не удобно. Для пожилых людей нашего кооператива это известие о сносе гаражей стало стрессом. У нас есть и инвалиды 1 группы, которым нервничать противопоказано по здоровью», - рассказал председатель Сергей Двуреченский.

Член правления ГСК Александр Новиков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он военный пенсионер, ветеран боевых действий, и он также находится в стрессовой ситуации, так как снос гаражей полностью изменит жизнь членов кооператива, которые тут более 30 лет, в худшую сторону. По его мнению, дорогу можно и нужно протянуть в другом месте, где нет таких серьезных потерь и помех. Александр Новиков рассказал, что 14 июля почти все члены ГСК и члены их семей пришли на спонтанный сход и потребовали от представителя разработчиков дороги, который также явился на сход, дать обоснования со ссылками на закон о правомерности проведения такой дороги в ранее запланированных зонах ООПТ, ГСК, водоохраны и жилой застройки.

"Нас поставили перед фактом, что дорога будет. А что мы получаем взамен? Очень маленькую компенсацию, на которую нельзя себе купить что-либо равноценное по площади и удобству расположения. Нам уже уменьшили кадастровую стоимость земли, которая будет учитываться при расчете компенсации. И получается, что приобрести равноценный гараж невозможно», -рассказал Новиков.

"Цель строительства дороги вызвана потребностью в развитии транспортной сети и создание условий движения без пробок, обеспечение проезда грузового транспорта к месту назначения. Все замечания жителей будут учтены и решение комиссии опубликовано на следующей неделе», - рассказал представитель администрации города.

Корреспонденту "Кавказского узла" он сообщил, что лица, у которых будут изъяты гаражи, получат компенсации. «Люди, чьи права нарушены, имели возможность высказать свое мнение с 14 по 20 июля во время проходящих общественных слушаний по данному вопросу. Решение комиссией пока не принято по результатам слушаний, но оно будет опубликовано на сайте администрации Краснодара на следующей неделе», - пояснил он.

По словам адвоката краевой палаты адвокатов Сергея Костюка, "на практике власти всегда стремятся при изъятии имущества занизить коммерческую стоимость изымаемых объектов.".

"Но у владельцев имущества есть шанс оспорить расчетную стоимость в суде, что потребует затрат на судебные расходы, но результат не всегда предсказуем. Что касается законности проведения трассы, то оценку ей должны дать эксперты, а чиновники представить их заключение по вопросам экологии. К примеру, у каждого объекта есть своя охранная зона. Должна она быть и у спроектированной дороги. Если она заходит в защитную зону лесопарка или жилую зону, водоохранную зону, то должны быть специальные разрешения. Эти заключения экспертов должны быть выложены на сайте для общего обсуждения. Если их нет, то и обсуждать нечего», - считает адвокат Сергей Костюк.

Эколог Евгений Витишко считает, что любой проект должен иметь альтернативные варианты, где возможны наименьшие риски нанесения ущерба природе и человеку. Он рассказал что были уже разговоры с чиновниками об этом и они обещали внимательно отнестись к данному вопросу, однако, по словам Витишко, "уже вырубили 200 здоровых деревьев. Для чего это было сделано даже не ясно". "Эти деревья никому не мешали. Чиновникам надо научиться бережно относиться к природе и продумывать свои действия», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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