В Махачкале сорваны сроки ремонта ряда школ

28 августа 2022, 03:27

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Из девятнадцати подлежащих капитальному ремонту махачкалинских школ пять пока не готовы к новому учебному году. Мэр просит проявить терпение из-за возможного изменения графика обучения.

"Кавказский узел" писал ранее, что ремонтные работы в зданиях школ будут завершены к 1 сентября, заявили руководители двух учебных заведений Махачкалы, о срывах срока ремонта в которых сообщил глава Минобрнауки Дагестана. Родители школьников указали 17 августа, что в учебных помещениях еще многое предстоит доделать.

В текущем году в Махачкале проводится капитальный ремонт девятнадцати школ. Один из подрядчиков, по словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, взял на себя большой объем работ, с которым не справляется. Из-за этого несколько общеобразовательных учреждений оказались в зоне риска - школы № 3, 8, 28, 37, 39, сообщило 26 августа издание «Махачкалинские известия».

Самая сложная ситуация в школе №28, где были совершены ошибки на стадии проектирования ремонта. На протяжении лета школу еженедельно инспектировали представители мэрии, министерства образования и правительства. Мэр отметил, что подрядчик ремонта будет внесен в список неблагонадежных поставщиков услуг.

«Нами будет осуществлен строгий технический надзор за качеством. Мы не можем позволить, чтобы подрядчик отчитался о сроках в ущерб качеству», - подчеркнул градоначальник.

Мэр попросил родителей проявить терпение ввиду того, что в вышеуказанных школах может быть временно изменен график обучения.

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