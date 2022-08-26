Ребенку-инвалиду из Кабардино-Балкарии отказано в паллиативной помощи на дому

26 августа 2022, 23:00

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Сотрудники "Дома ребенка" в Кабардино-Балкарии сняли девочку с ДЦП с учета в выездной бригаде паллиативной помощи, сообщил "Монитор пациента". Правозащитники сочли это местью родителям, которые добились для ребёнка бесплатных медицинских изделий.

Как писал "Кавказский узел", в июне организация "Монитор пациента" в Кабардино-Балкарии помогла родителям девочки с ДЦП добиться положенных ей лекарств и медицинских изделий.

Ранее проект "Монитор пациента и ЖКХ" сообщил, что Минздрав Кабардино-Балкарии не хочет обеспечивать лекарствами больную девочку. Ребенок - паллиативная больная, у нее ДЦП, эпилепсия, множество врожденных пороков развития и осложнений. Ребенку постоянно нужно принимать лекарства, дышать увлажненным кислородом, питаться лечебной смесью через зонд.

Родители девочки изначально подали иск к Минздраву Кабардино-Балкарии, однако в суде выяснилось, что обеспечивать ребёнка медицинскими изделиями должен ГКУЗ "Дом ребенка специализированный", поэтому они были привлечены к процессу, сообщил 25 августа "Монитор пациента" в своем Telegram-канале.

Мама девочки заявила в суде, что ее ребёнку не давали даже самые необходимые изделия, в то время как другие получали дорогие аппараты ИВЛ, хотя обращались за помощью позже. Заведующая "Домом ребенка" утверждала в суде, что это клевета и грозилась подать в суд, назвала мать девочки "неблагодарной", говорится в сообщении.

"Судебного иска мы от "Дома ребёнка" так и не дождались. Вместо этого они решили поквитаться с больным ребёнком [...] сняли с учёта в выездной бригаде паллиативной помощи", - написали правозащитники. Причинами названы клевета и обращение в прокуратуру, говорится в сообщении со ссылкой на документ, подписанный исполняющей обязанности главврача, заведующей и педиатром ГКУЗ "Дом ребенка специализированный".

В ГКУЗ "Дом ребенка специализированный" работает две бригады выездной службы паллиативной помощи детям. На попечении двух бригад находятся 56 семей в Кабардино-Балкарии, говорится в сообщении на сайте медучреждения. Преимущество этой модели паллиативной помощи в том, что ребенок может получать паллиативную помощь на дому.

Правозащитники заявили, что будут добиваться увольнения руководства учреждения. Они считают такие действия недопустимыми, учитывая, что чиновники получают зарплату из налогов граждан, но при этом отказывают пациентам в необходимой помощи.

Комментариев относительно снятия ребенка с учета в выездной бригаде паллиативной помощи на сайтах ГКУЗ "Дом ребенка специализированный" и Минздрава Кабардино-Балкарии по состоянию на 23.00 мск сегодня нет.

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