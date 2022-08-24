Азербайджанская активистка Рагимова обвинена в клевете

24 августа 2022, 19:35

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Суд в Баку начал рассмотрение жалобы сотрудника полиции, которой счел пост в соцсети активистки партии Народного фронта Азербайджана Гюльнары Рагимовой клеветой и оскорблением. Дело против Рагимовой носит заказной характер, заявил советник главы ПНФА Мамед Ибрагим.

Как писал "Кавказский узел" полицейский из Баку Сеймур Иманов обратился в суд с жалобой на активистку партии Народного фронта Азербайджана Гюльнару Рагимову из-за публикации его фото в Facebook*. Правозащитники сочли жалобу необоснованной. Поводом для жалобы послужил пост в социальной сети Facebook* от 11 августа. Рагимова разместила фото сотрудника полиции, указав, что видела. как он избивал после задержания на протестной акции 20 июля активиста партии "Мусават" Азиза Мамиева. Рагимова уверена, что в ее публикации не было оскорбления и клеветы.

Сегодня Хатаинском районном суде под председательством судьи Сульханы Гаджиевой состоялось подготовительное заседание по жалобе Иманова против Рагимовой. "Суд принял жалобу в производство и признал меня обвиняемой по этому делу. Более того, по требованию сотрудника полиции мне ужесточено обвинение. Так, статью 147 (клевета) переквалифицировали на 147.2 (клевета о совершении тяжкого преступления) УК Азербайджана. То есть, если первоначально по этой статье мне грозило шесть месяцев тюрьмы, то теперь три года. Остается еще и обвинение по статье 148 УК Азербайджана (оскорбление), которая предусматривает до шести месяцев лишения свободы", - рассказала сама Гюльнара Рагимова корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка не считает себя виновной. "Я не оскорбила и не оклеветала полицейского. Я поделилась его фото и указала, что он избивал при задержании активиста Азиза Мамиева. В моем посте не было оценок, а была констатация факта. Мне через некоторых людей дали понять, что уголовное дело затеяно, чтобы я не ходила на протестные акции. Но меня такими методами не запугать. Я не боюсь ареста", - сказала Рагимова.

Более 20 человек были задержаны 20 июля на протестной акции, участники которой требовали открыть сухопутные границы. Член правления молодежной организации партии "Мусават" Азиз Мамиев, задержанный на этой акции, был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции. Позже Азиз Мамиев рассказал адвокату, что в отношении него применили силу.

По ее мнению, другой целью уголовного дела является "защита властью полиции", чтобы сотрудники ведомства "служили режиму и не боялись критики в социальных сетях". Слушания по существу назначены на 30 августа, сообщила Рагимова.

На несостоятельность обвинения указал и присутствовавший на процессе советник главы ПНФА Мамед Ибрагим. "Даже адвокат по назначению Вафа Абдуллаева на процессе заявила, что обвинение против Рагимовой лишено правовых оснований. Адвокат указал, что Гюльнара Рагимова лишь поделилась фото, сопроводив его сообщением, , без всяких комментариев, о том, что этот сотрудник избивал Мамиева. Адвокат также указала, что Рагимова не тайно сняла фото полицейского, а взяла его из интернета. Адвокат просила не принимать дело в производство", - сказал Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

Дело против Рагимовой носит показательный характер, уверен представитель ПНФА. "Это дело преследует цели пресечь общественное порицание полицейских за то, что они разгоняют митинги, задерживают людей. Дело в том, что полицейские жалуются, что они исполняют приказы, но потом их показывают в соцсетях и СМИ, и родственники и знакомые осуждают их за насилие против мирных демонстрантов", - сказал Ибрагим.

В Хатаинском суде подтвердили информацию о привлечении Рагимовой в качестве обвиняемой. Частный обвинитель Иманов оказался недоступным для комментариев.

Бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров указал ранее, что по законодательству нельзя публиковать изображение человека без его разрешения, нно в случае Рагимовой речь не идет о частной жизни. "Полицейский был изображен в форме во время службы. С другой стороны, согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, силовики, политики, государственные деятели, депутаты обладают меньшим иммунитетом в делах, касающихся защиты чести и достоинства. В сопроводительном тексте Рагимовой не были ничего оскорбительного. Элементов клеветы также не было. Полиция обладает полномочиями применять силу, но в данном случае активистка усомнилась в законности использования этих полномочий, что является ее личным мнением и относится к свободе выражения, гарантированной Конституцией страны и Европейской конвенцией прав человека", - ранее сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Рагимова ранее подвергалась задержаниям и штрафам за участие в протестных акциях. Она была задержана на акции 15 декабря 2021 года, участники которой потребовали освободить голодающего активиста Салеха Рустамова из тюрьмы. Тогда были задержаны 43 человека, девять из них, в том числе Рагимова были оштрафованы за нарушение карантинного режима. Также она была задержана перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, где ожидалось оглашение приговора другому члену ПНФА Ниямеддину Ахмедову.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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