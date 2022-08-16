Пожар в ростовской станице охватил 32 дома на двух улицах

16 августа 2022, 07:02

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Лесной пожар, дошедший до станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области, охватил 32 строения. За ночь площадь пожара увеличилась с 30 до 124 га

Верховой лесной пожар начался в Усть-Донецком районе, 15 августа он перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на строения в станице, со ссылкой на Главное управление МЧС Ростовской области сообщает сегодня, 16 августа "Коммерсант".

В станице Верхнекундрюченская горят дома на улицах Центральная и Школьная, из населенного пункта эвакуированы 65 человек, сообщает ТАСС.

К тушению привлечено больше 300 человек и 90 единиц техники, к месту направлен Ил-76 МЧС России.

"Кавказский узел" также сообщал, что 14 августа в Тацинском районе Ростовской области возник ландшафтный пожар, огонь перекинулся на поселок Жирнов. Огонь полностью уничтожил два дома, повредил три.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 16 августа днем в станице Тацинской будет переменная облачность, слабый дождь при температуре воздуха +35 градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. В ночь на 17 августа ожидается также переменная облачность, температура воздуха понизится до +29 градусов, а скорость ветра - до 9 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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