Жители Хасавюрта пожаловались на неудобства от перекрытой дороги

15 августа 2022, 22:56

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Пока улица Тотурбиева в Хасавюрте перекрыта, работникам рынка приходится вручную доставлять товар на свои торговые точки, пожаловались предприниматели. Дорога закрыта больше года, это доставляет неудобства покупателям и водителям, отметили местные жители.

Работники хасавюртовского рынка вышли на акцию с требованием открыть для проезда улицу Тотурбиева.

«Улица Тотурбиева, она же Главка, закрыта уже полтора года. Закрыта она якобы из-за ремонта, но работы велись максимум месяц. Бизнес сильно страдает, после ковида как-то начали в себя приходить, а тут тупо закрыли. Приходится тащить товар вручную до магазинов. Те, кто делает ремонт в магазине, тоже в ручную тащат все», - сообщил 12 августа Telegram-канал «ЧП Кавказ». Сообщение по состоянию на 22.50 мск пользователи прокомментировали 117 раз.

В Telegram-канале опубликован видеоролик, на котором видно скопление нескольких десятков женщин на проезжей части. «Это реально невозможно. Люди недовольны. Дорогу закрыли, маршрутки не пропускают», - говорится голос на видео.

На виде слышны полицейская сирена и требование сотрудников освободить проезд.

Пользователи мессенджера сообщили, что испытывают неудобства из-за перекрытия улицы.

"Улица давно закрыта, никаких ремонтных работ не проводится. Везде грязь, а маршрутки почему-то пустили через рынок по ул. Набережная", - написал Горец 05 .

"Маршрутки, которые там ездили, распределены по непонятным маршрутам. А "1",вообще по торговому ряду ездит", - подтвердил Май.

В Telegram-канале «Спросите у Расула» опубликовано фото, на котором видно скопление людей на дороге и несколько полицейских машин. «Закрыта улица возле рынка на ремонт. Работы ведутся очень вяло и слабо. Предприниматели, которые арендуют торговые места, терпят убытки у людей проседает бизнес», - поясняется в сообщении.

"Перекрытая дорога доставляет неудобство не только предпринимателям, но также водителям и покупателям", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Хасавюрта.

По его словам, Тотурбиева - это одна из основных артерий города. "Весь город завязан на торговле [...] За это время, что она закрыта, не то что улицу, город отстроить можно. Непонятно, почему так тянут с этим», - сказал горожанин.

На закрытом для проезда отрезке улицы Тотурбиева проводятся работы по благоустройству, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации города.

«Проводятся подземные работы, заменяется водопровод, электросети прокладываются под землей. По результатам рейтингового голосования жители города выбрали проект, согласно которому на этом отрезке должен быть построен бульвар. После окончания работ по прокладке коммуникаций начнутся работы по проекту, который стал победителем. Все это делается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»», - пояснил он.

Во время пожара на рынке в Махачкале испорчен товар на сотни тысяч рублей*, он не был застрахован, рассказали предприниматели. При отсутствии страховки владельцам торговых точек будет проблематично получить компенсацию, указал юрист.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле после пожара на рынке в Махачкале пожаловались, что испорчен товар на сотни тысяч рублей*, он не был застрахован. При отсутствии страховки владельцам торговых точек будет проблематично получить компенсацию, указал юрист.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.