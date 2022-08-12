Двое махачкалинцев обвинены в участии в экстремистских организациях

12 августа 2022, 12:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершено расследование двух уголовных дел жителей Махачкалы, один из которых вступил в ряды "Нурджулар"*, а второй - в другое религиозное объединение, также признанное экстремистским, сообщили следователи.

После смерти турецкого просветителя, мыслителя, философа и политика Саида Нурси (1878-1960) его последователи образовали движение "Нурджулар"*. Книги Нурси вошли в общероссийский список печатных и иных материалов, признанных судом экстремистскими.

По версии следствия, с 2015 года по апрель 2017 года 32-летний житель Махачкалы вступил в международное религиозное объединение "Нурджулар"*. Он принимал участие в собраниях по изучению идеологических источников указанной экстремистской организации, полагают следователи. Второй обвиняемый - 55-летний махачкалинец - с 2014 года по март 2022 года принимал участие в деятельности другого религиозного объединения, также признанного экстремистским. Он участвовал в собраниях, где призывали к созданию государства с радикальной формой религиозного правления, к отмене светских законов и институтов гражданского общества, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Оба жителя Дагестана обвинены по ч. 2 ст. 282.2 УК России (участие в деятельности экстремистской организации). Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении, опубликованном 11 августа на сайте ведомства.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.