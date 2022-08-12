Жильцы аварийного дома эвакуированы в Тбилиси

12 августа 2022, 07:30

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Тридцать семей, эвакуированных в Тбилиси из аварийного дома в связи с угрозой его обрушения, решено разместить в гостинице, сообщили в администрации.

Об эвакуации 30 семей из четырехэтажного аварийного дома сообщила администрация Самгорского района Тбилиси. По данным администрации, Тбилисская городская лаборатория и Национальное бюро экспертизы присвоили зданию четвертую степень аварийности, что предусматривает переселение жильцов из-за угрозы обрушения дома.

"Жильцов неоднократно предупреждали, что они должны найти себе временное жилье, за которое заплатит администрация Самгори. К сожалению, до сих пор только пять семей согласились на предложение администрации – в настоящее время они обеспечены съемными квартирами", – процитировало поздно вечером 11 августа слова сотрудника администрации "Новости-Грузия".

По словам чиновника, еще 30 семей, эвакуированных 11 августа, будут размещены в гостинице "до тех пор, пока не найдут временное жилье и не примут участия в программе арендного обеспечения", пишет издание.

Согласно условиям программы, мэрия Тбилиси ежемесячно платит "определенную сумму" арендодателям помещений, куда переселяются жильцы аварийных домов, сообщил 11 августа "Sputnik Грузия", не уточнив размер суммы выплат.

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