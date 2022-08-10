Формулировки соглашения по Нагорному Карабаху дали повод для эскалации конфликта

10 августа 2022, 18:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан, построив участок дороги в обход Лачинского коридора, не нарушил условий трехстороннего договора по Нагорному Карабаху, а последовавшую за этим эскалацию карабахского конфликта спровоцировала армянская сторона, указали российские и азербайджанские аналитики. Власти Армении пытаются обойти трехсторонние договоренности, пользуясь неоднозначностью формулировок этого соглашения, указали армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", поводом для которой стала гибель азербайджанского военнослужащего. По итогам боевых действий азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе, а 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии стратегической высоты Буздух. Контроль над этими высотами имеет стратегическое значение и создает плацдарм для новых военных операций в Карабахе, если в них возникнет необходимость, указали бакинские военные аналитики.

Эскалация конфликта произошла на фоне ситуации со строительством дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который был создан согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне.

Российские эксперты сочли обоснованными претензии Баку на Лачинский коридор

Если Лачинский коридор будет передан Баку, то серьезных перемен там ждать не стоит, убежден российский экономист и географ, доктор географических наук Алексей Гуня. "[Из заявлений] я вижу, что полоса отчуждения отдается Азербайджану. Но договор, согласно которому территория [Лачинского коридора] контролируется миротворцами, остается. Договор не был расторгнут, миротворцы останутся на территории Лачинского коридора. Наши [российские миротворцы] останутся, а в свою очередь Баку будет гарантировать, что обстрелов не произойдет. Я не считаю, что российские миротворцы уйдут", - сказал Гуня корреспонденту "Кавказского узла".

"По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору", - говорится в тексте трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Лачинский коридор и ранее контролировался Баку, подчеркнул он. "Фактически она [территория] всегда была азербайджанской. Напомню, кстати, что при заключении договора не было прописано, что территория отходит Армении, Карабаху или Азербайджану", - сказал Алексей Гуня.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко считает, что со стороны Армении имела место военная провокация. "Они [азербайджанцы] были спровоцированы на нарушения, были спровоцированы армянской стороной, в том числе Нагорным Карабахом. Это результат армянской активности, на которую, с точки зрения Баку, нужно отвечать. Лачинский коридор – это важная составляющая, выгодная всем сторонам, в том числе России. Вокруг него всегда будут конфликты", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что решение России о передислокации миротворцев "придется соблюдать обеим сторонам".

Малашенко уверен, что Лачинский коридор – «это территория Азербайджана». "Азербайджанцы намекают, что в этом участке, который они хотят контролировать, они заинтересованы... Думаю, что в соглашении могут появиться новые пункты. В соглашениях нет ничего, о чем можно было бы сказать – «раз и навсегда». Конфликт тяжелый, политический. И он на века – это однозначно. И Лачинский коридор – одно из самых узких мест", - сказал эксперт.

Формулировки трехстороннего заявления дали сторонам повод для разных его трактовок

Действия Баку по строительству альтернативной дороги, соединяющей Армению с населенной армянами частью Карабаха, полностью соответствуют трехстороннему заявлению, вступившему в силу 10 ноября 2020 года, считает директор азербайджанского ИА Turan Мехман Алиев. "Этот документ зафиксировал итоги 44-дневной войны в Карабахе. Во избежание окончательного разгрома Армения, по условиям трехстороннего заявления, признала итоги военных действий, а также обязалась вывести войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов", - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Положение о выводе войск из Лачинского района предусмотрено в пункте 6 трехстороннего заявления, добавил он. "В первом предложении этого пункта было сказано: «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район». Но, поскольку через Лачинский район, в частности город Лачин, проходила единственная автомобильная дорога, соединяющая Армению с Карабахом, было решено на время отложить передачу Азербайджану Лачина и пятикилометровой зоны вдоль дороги, пока не будет построена новая трасса в обход этого города и двух сел района – Забух и Сус. Это было компромиссом и шагом доброй воли Азербайджана. На строительство дороги было отведено 3 года. То есть это был максимальный срок", - сказал Алиев.

Он обратил внимание на то, что согласно тому же пункту трехстроннего заявления "в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией". "То есть, в документе касательно сроков не было указано «по истечению трех лет», а отмечено, что эти работы должны были быть проведены «в ближайшие три года», иными словами «в течение трех лет». И Азербайджан построил дорогу менее чем за два года", - сказал Алиев.

Согласование плана строительства шло через российских миротворцев, уточнил он. "По крайней мере, Азербайджан согласовывал свои действия с российской стороной, иначе проведение работ было бы невозможным. Поскольку именно миротворцы обеспечивали безопасность работ, доводили планы азербайджанской стороны по маршруту строительства с целью создания условий для прокладки трассы до де-факто властей армянонаселенной части Карабаха. Более того, Азербайджан сам профинансировал строительство участка дороги на своей суверенной территории, хотя в совместном заявлении этот вопрос оставался открытым", - рассказал Мехман Алиев.

На его взгляд, в согласовании этих работ с Арменией необходимости не было, поскольку строительство велось на территории Азербайджана. "Армения была ответственна за свой небольшой участок [новой дороги]", - пояснил Алиев.

При этом он подчеркнул, что считает необоснованными претензии армянской стороны. "Армянская сторона неверно интерпретирует требование Азербайджана вернуть город Лачин и села Забух и Сус, и речь отнюдь не идет о принудительной депортации населения. Эти населенные пункты никогда не входила в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Армяне там никогда не проживали. Их туда заселили, в том числе преимущественно из Сирии, Ливана уже после того, как Лачинский район был захвачен армянами в 1992 году", - сказал Алиев.

По его мнению, Азербайджан "в полной мере соблюдает свои обязательства по трехстороннему заявлению и продолжает обеспечивать безопасность транспортного сообщения между Арменией и частью Карабаха, где компактно проживает армянское население". В частности, аналитик указал, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Таким образом, подчеркнул Алиев, Лачинский коридор сохраняется, просто меняется его маршрут. "Более того, новая дорога проходит напрямую через армянские села Шушинского района и также улучшит транспортное сообщение между ними", - сказал эксперт.

По его мнению, операция «Возмездие» отнюдь не является отказом Баку от выполнения трехстороннего заявления, поскольку требование вывода армянских вооружённых сил, содержащееся в трехстороннем заявлении, до сих пор не выполнено Арменией. "Российские миротворцы также не выполнили это, если армянские формирования атаковали азербайджанские позиции и убили солдата. Азербайджан фактически провел операцию «принуждения к миру». Именно после этой операции официальные лица Армении заявили, что досрочно отзовут солдат-срочников из Карабаха, а карабахские [власти] потребовали от проживающих в Лачине и селах лиц покинуть эти населенные пункты до 25 августа", - сказал Алиев.

Строительство дороги в обход Лачина в полной мере соответствует срокам, предусмотренным трехсторонним заявлением, согласился и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Трехстороннее заявление было кратким документом, который тезисно определял условия и рамки достижения устойчивого мира в регионе. Это не было какое-то всеобъемлющее мирное соглашение, которое готовится месяцами. Текст заявления согласовывался буквально в течение нескольких часов, чтобы остановить дальнейшее кровопролитие в регионе. Поэтому не все пункты и формулировки были отчеканены. Одним из принципиальных вопросов прекращения военных действий было обеспечение безопасного коридора между Арменией и Карабахом. Но при этом возникла проблема того, что дорога между ними проходила через город Лачин. Азербайджан согласился тогда отсрочить возвращение Лачина и сел вдоль трассы Горис-Лачин для обеспечения армянского населения Карабаха безопасным транспортным сообщением с Арменией. Однако при условии, что будет построена дорога в объезд Лачина, после чего город и два села будут возвращены под контроль Баку для возвращения туда изгнанного азербайджанского населения", - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в спешке, в которой согласовывался текст заявления в онлайн-режиме из Москвы с Баку и Ереваном, невозможно было охватить все нюансы со строительством альтернативной дороги, но были очерчены временные рамки – три года.

"То есть было предусмотрено построить дорогу "в ближайшие три года" с "последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута". Поскольку передислокация физически может быть только на территорию вокруг реального маршрута, то в течение трех лет предполагалось строительство новой дороги, а не разработка некоего плана или проекта. Азербайджан уложился в сроки – «ближайшие три года». То, что Армения не построила свой участок – это уже проблемы Еревана. Они были в курсе того, что Азербайджан строит дорогу, тем более все это согласовывалось с российскими миротворцами, и Москва является модератором мирного урегулирования. С другой стороны, на территории Армении есть уже грунтовая дорога к новому маршруту Лачинского коридора. Тем речь идет о нескольких километрах, и заасфальтировать ее до полноценного участка можно за считанные недели", - сказал Джуварлы.

По его словам, трехстороннее заявление продолжает действовать, и стороны должны соблюдать обязательства, а операция «Возмездие» никак не является нарушением трехстороннего заявления. "Азербайджан провел контрмеры в ответ на атаку на свою позицию. В результате контрмер Азербайджан занял выгодные позиции – господствующие позиции, но не атаковал населенные пункты и гражданские объекты. При этом азербайджанская армия взяла под плотный визуальный и огневой контроль Лачинский коридор. Это, очевидно, повлияло на армянскую сторону, и она приняла действенные меры для возвращения Лачина, Забуха и Сус Баку до 25 августа или 1 сентября", - сказал Джуварлы.

Армянские аналитики указали на противоречивые заявления властей Армении

В трехстороннем заявлении указан максимальный срок утверждения проекта новой дороги – три года, но поскольку власти Армении "не в состоянии публично изложить реальное положение дел", тема Лачинского коридора стала для парламентской оппозиции поводом для манипуляций, считает армянский политолог Андриас Гукасян.

"Азербайджан хоть и не нарушает положения трехстороннего заявления, но торопится, обостряя ситуацию. [Президент Азербайджана Ильхам] Алиев решил форсировать события и построил дорогу раньше срока. Азербайджан сейчас находится под давлением США. Комитет по международным отношениям Сената США обозначил позицию США, обвинив Азербайджан в агрессии и потребовав вывода азербайджанских войск из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и признания права народа Арцаха на самоопределение", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "из трех стран-сопредседателей Минской группы только Россия отрицает право армян Арцаха на самоопределение". "Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Баку заявил, что после осенней войны Мадридские принципы потеряли свою актуальность. Это означает, что Россия больше не поддерживает право на самоопределение. Россия хочет заключить мирный договор между Арменией и Азербайджаном без уточнения статуса Арцаха, тогда как США и Франция настаивают, что статус Арцаха должен быть разрешен в мирном договоре, который международное сообщество признает только в этом случае", - отметил Гукасян.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это заявление Лавров сделал 24 июня по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, информировал ТАСС.

Азербайджан не может отказаться от своих обязательств и разорвать отношения с ОБСЕ, считает Гукасян. "Баку заинтересован в сотрудничестве с Западом, так как нет иного рынка для экспорта энергоносителей. Азербайджан заинтересован, чтобы его энергоносители продавались на европейском рынке", - сказал он.

Поэтому Азербайджан "пытается маневрировать, чтобы выигрывать время и выжать максимально возможное" из трехстороннего заявления, считает политолог. "Азербйджан идет на эскалацию, чтобы максимально окружить границы [бывшей] НКАО своими постами, и пытается форсировать открытие нового коридора, статус которого расписан в трехстороннем заявлении – экстерриториальный участок в неподчинении Азербайджану. Изменение маршрута не меняет статуса коридора", - пояснил Гукасян.

Строительство нового маршрута Лачинского коридора соответствует положениям трехстороннего заявления, указал и политолог Сурен Суренянц. "Те, кто пытается искать спасательный круг в трактовке этого пункта, игнорируют важный факт: Армения потерпела тяжелое поражение, и победитель диктует условия, тем более, что международная конъюнктура, в частности, [военная операция] в Украине, этому способствует. В заявлении сказано, что проект должен быть согласован в течении трех лет. И, очевидно, что Азербайджан начал строительство после согласования. Азербайджанский бульдозер не мог прокладывать дорогу, а армянская сторона не заявляла бы о строительстве своего участка дороги без предварительного обсуждения и согласования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Позиция армянских властей непонятна, добавил политолог. "Премьер Армении Никол Пашинян в ходе онлайн пресс-конференции в конце июня заявил, что Бердзор и Ахавно будут сданы. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявлял, что «будут бороться, чтобы сохранить Ахавно, но тема Бердзора закрыта». На фоне этих заявлений непонятно заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который заявил, что требование Азербайджана нелегитимно. Стало быть, нелегитимны и заявления Пашиняна и Арутюняна", - отметил Суренянц.

Однако, по его мнению, Азербайджан пошел на эскалацию не только из-за попыток армянских властей обойти договоренности. "Это лишь небольшой повод. Этот вопрос Азербайджан решил. Теперь стремится решить другую задачу – расформировать Армию обороны Арцаха, и вернуть в повестку вопрос экстерриториального коридора в Сюнике. Но если вероятность территориальных потерь в Сюнике минимальная, так как изменение границ Армении изменит стратегический баланс региона, что не выгодно ни России, ни Ирану, ни Западу, это не Парух или Лачинский коридор, - то в вопросе расформирования Армии обороны, к сожалению, Азербайджан добьется успеха", - предположил политолог.

Трехстороннее заявление – специфичный документ, содержащий недомолвки, указал он. "Его автор – Россия, которая намеренно составила его с противоречиями во всех девяти положениях. Например, в одном из пунктов сказано о необходимости вывода армянских вооруженных подразделениях. Возникает вопрос: это касается подразделений Армении или подразделений по этнической принадлежности? Комментарии оставлены модератору заявления – России, которая тесно сотрудничает с Турцией. Все решения принимает треугольник Москва-Баку-Анкара. А на Армению достаточно инструментов давления, либо через Москву, либо через Баку, который прибегает к приграничной напряженности", - сказал Суренянц.

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