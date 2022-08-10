Минобороны Армении сообщило о гибели солдата

10 августа 2022, 17:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело военнослужащего Эрика Карсяна с огнестрельным ранением найдено на боевой позиции, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Погиб военнослужащий Эрик Арменович Карсян, его тело было обнаружено 9 августа на огневой позиции воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении. Погибшему солдату было 19 лет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Обстоятельства гибели в сообщении ведомства не указаны.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля на боевой позиции было обнаружено тело девятнадцатилетнего армянского срочника Арсена Манукяна с огнестрельным ранением. Следователи задержали сослуживца солдата-срочника и попросили прокуратуру возбудить дело о доведении до самоубийства. 9 августа стало известно, что два контрактника получили ранения из-за несоблюдения правил обращения с оружием.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.