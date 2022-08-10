10 августа 2022, 17:18

Минобороны Армении сообщило о гибели солдата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело военнослужащего Эрика Карсяна с огнестрельным ранением найдено на боевой позиции, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Погиб военнослужащий Эрик Арменович Карсян, его тело было обнаружено 9 августа на огневой позиции воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении. Погибшему солдату было 19 лет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Обстоятельства гибели в сообщении ведомства не указаны. 

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля на боевой позиции было обнаружено тело девятнадцатилетнего армянского срочника Арсена Манукяна с огнестрельным ранением. Следователи задержали сослуживца солдата-срочника и попросили прокуратуру возбудить дело о доведении до самоубийства. 9 августа стало известно, что два контрактника получили ранения из-за несоблюдения правил обращения с оружием. 

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Примечание:

 "Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе с Азербайджаном", "Минобороны Армении сообщило о гибели раненного при обстреле солдата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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