Дело Алханова о нападении на силовиков в Чечне дошло до суда

09 августа 2022, 12:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура сообщила о передаче в суд дела уроженца Чечни Магомеда Алханова, который обвиняется в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году и побеге из-под стражи во время медосмотра в психбольнице в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября 2021 года уроженец Чечни Магомед Алханов сбежал из-под стражи во время прохождения медэкспертизы в отделении психиатрической больницы в Астрахани. 3 ноября 2021 года стало известно, что Алханов был задержан в одном из астраханских кафе после того, как местные жители сообщили о его местонахождении.

Алханову вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Генеральная прокуратура России направила в Астраханский областной суд уголовное дело, участник которого обвиняется в посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в вооруженном мятеже в Чечне, а также в совершении других преступлений, в том числе побега из психиатрической больницы в Астрахани, сообщило ведомство.

"Обвиняемый в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже и в феврале–марте 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района совершил вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", – информировала Генпрокуратура России сегодня на своем сайте.

Ведомство уточнило, что участник дела ранее сбежал из Астраханской областной психиатрической больницы, где находился на время проведения судебной экспертизы. Сбежать ему помог сотрудник УФСИН, который получил взятку в 4,3 тысячи рублей и обещание выплатить еще 1 млн рублей, подчеркнул надзорный орган.

Напомним, после того, как силовики озвучили версию о побеге Алханова из психбольницы, пользователи соцсетей усомнились в ней. Сведения, что сотрудник УФСИН получил взятку от Алханова и помог ему сбежать из психбольницы, выглядят неправдоподобно, так как Алханов был под стражей и не мог иметь при себе денег. Также выглядит странным, что он был пойман в местном кафе, хотя логичнее было бы уехать из города, отметили 4 ноября 2021 года комментаторы.

"Кавказский узел" писал, что ранее Магомед Алханов был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. После выхода из колонии он уехал в Санкт-Петербург и три года находился под надзором. Затем "спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было.

Супруга Алханова назвала его побег из психбольницы попыткой заявить о своей невиновности. Она отметила, что не видела его после побега и задержания. Заключенные иногда прибегают к побегу для привлечения внимания к своему делу и от безысходности, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница Светлана Ганнушкина.

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