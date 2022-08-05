05 августа 2022, 10:29

Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемый в убийстве военнослужащего срочной службы азербайджанской армии - солдат Амиль Казымов, он задержан, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, военнослужащий срочной службы азербайджанской армии, солдат Агамиров Пюнхан Сиявуш оглу был застрелен сегодня сослуживцем в небоевых условиях.

В отношении подозреваемого - Амиля Казымова - возбуждено дело по ст. 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство). Он задержан, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель. Солдат Илкин Зохрабов погиб от выстрела - родные уверены, что он был убит. В 2017 году в Азербайджане погибли по меньшей мере 59 военнослужащих, 19 случаев в зоне карабахского конфликта отнесены к боевым потерям, остальные 40 - к небоевым, сообщил в январе 2018 года Институт каспийских военных исследований (CDSI).Среди небоевых потерь числится девять смертей в результате несчастных случаев и ДТП, четыре убийства, пять суицидов, а также один случай гибели при тушении пожара. В значительной части случаев обстоятельства смертельных инцидентов оставались неизвестными, говорится в отчете.

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Примечание:

"Прокуратура Армении насчитала 49 погибших в 2019 году военнослужащих", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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