Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане

05 августа 2022, 10:29

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Подозреваемый в убийстве военнослужащего срочной службы азербайджанской армии - солдат Амиль Казымов, он задержан, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, военнослужащий срочной службы азербайджанской армии, солдат Агамиров Пюнхан Сиявуш оглу был застрелен сегодня сослуживцем в небоевых условиях.

В отношении подозреваемого - Амиля Казымова - возбуждено дело по ст. 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство). Он задержан, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель. Солдат Илкин Зохрабов погиб от выстрела - родные уверены, что он был убит. В 2017 году в Азербайджане погибли по меньшей мере 59 военнослужащих, 19 случаев в зоне карабахского конфликта отнесены к боевым потерям, остальные 40 - к небоевым, сообщил в январе 2018 года Институт каспийских военных исследований (CDSI).Среди небоевых потерь числится девять смертей в результате несчастных случаев и ДТП, четыре убийства, пять суицидов, а также один случай гибели при тушении пожара. В значительной части случаев обстоятельства смертельных инцидентов оставались неизвестными, говорится в отчете.

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