Нагорный Карабах отверг обвинения в обстреле села

31 июля 2022, 13:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана об обстреле села карабахскими военными не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии около села Амиранлар Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни) были обстреляны из стрелкового оружия и снайперских винтовок членами "армянских вооруженных отрядов" с территории, где размещены российские миротворцы. Ведомство также сообщило об обстрелах с территории Армении, Минобороны Армении отвергло обвинение.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подразделения Армии обороны соблюдают режим перемирия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

"Заявление об обстреле азербайджанских позиций в юго-восточном направлении линии соприкосновения - очередная дезинформация", - пояснил он.

Армия обороны - официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха, в нее входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы ПВО, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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