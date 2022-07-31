31 июля 2022, 13:58

Нагорный Карабах отверг обвинения в обстреле села

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана об обстреле села карабахскими военными не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии около села Амиранлар Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни) были обстреляны из стрелкового оружия и снайперских винтовок членами "армянских вооруженных отрядов" с территории, где размещены российские миротворцы. Ведомство также сообщило об обстрелах с территории Армении, Минобороны Армении отвергло обвинение.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подразделения Армии обороны соблюдают режим перемирия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

"Заявление об обстреле азербайджанских позиций в юго-восточном направлении линии соприкосновения - очередная дезинформация", - пояснил он.

Армия обороны - официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха, в нее входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы ПВО, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах", "Жители Красного Базара озвучили подробности жизни под обстрелами", "Армения ответила на обвинения Азербайджана".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 июля 2022, 14:56

31 июля 2022, 13:07

31 июля 2022, 12:08

  • Азербайджан заявил об обстрелах села в Нагорном Карабахе

    Позиции азербайджанской армии около села Амиранлар были обстреляны с территории, подконтрольной российским миротворцам, также стрельба велась со стороны Армении на границе Гедабекского и Кельбаджарского районов, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

31 июля 2022, 11:16

31 июля 2022, 10:16

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