Сочинцы пожаловались на махинации с их участком на фоне дела о хищении земель нацпарка

28 июля 2022, 08:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне расследования уголовного дела о хищении земель Сочинского нацпарка на земельный участок сочинцев Бориса и Антонины Завальнюк был наложен арест. В рамках следствия всего арестованы более 11 тысяч участков. И из-за массовости злоумышленники могут похитить участок используя подложные документы, заявили сочинцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, заявило ведомство. 19 октября 2021 года активисты в Сочи подчеркнули, что расследование мошенничества с землями Сочинского нацпарка носит демонстративный характер, а застройка продолжается вопреки расследованию дела и аресту земельных участков.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что неизвестные путем использования подложных документов о правах на земельные участки и местоположении координат их границ, с 1998 года приобрели права собственности на 11 066 земельных участков. Их часть была расположена на землях Сочинского нацпарка. 21 сентября суд в Сочи арестовал эти участки.

27 июля семья Бориса и Антонины Завальнюк обратилась в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против лиц, допустивших хищение их земельного участка, на который судом был наложен арест. Участок Завальнюков стал одним из 11 000 земельных участков, на которые был наложен арест с целью возврата земель нацпарка в госсобственность.

Борис Завальнюк рассказал, что у них есть документы и они все были отправлены чиновникам в доказательство, что участок законный. Но никаких мер по снятию ареста не происходит. Он пояснил, что получил земельный участок №19 в селе Верхний Юрт в СНТ "Ударник". Участок был сформирован в составе СТ "Ударник" в 1967 году. Сочинскому Овощторгу для коллективных садов из земель Сочинского Лесхоза (квартал № 107) была выделена земля. Земля обрабатывалась семьей Завальнюка. А арест был наложен в прошлом году.

"Постановлением главы Хостинской Администрации за № 369 от 11.03.1993 года выдан на основании утвержденных списков садоводов госакт № 426368002740 на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного о пользования землей, о чем произведена запись за № 3756 07.12.1993 года в книге записей Государственных актов на право собственности на землю г. Сочи. Есть и свидетельство о государственной регистрации права собственности от 19.04.2016 года", – сказал Борис Завальнюк корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в 2017 году появилась собственность на участок с кадастровым номером 23:49:0306004:4454, который принадлежит будто бы сочинскому нацпарку. Границы участка легли на участок Завальнюка. "С 2008 года мы подавали в Кадастровую палату для закрепления за нами постоянных границ межевые планы, но всегда получали немотивированные отказы. Нам явно не хотели устанавливать границы по новому закону, хотя забор и межевые знаки стояли с самого момента образования садового общества в 1967 году. Обращаю ваше внимание на то, что в это время еще не было национального парка. Он был создан в 1983 году, то есть через 16 лет после образования нашего СНТ", – подчеркнул Борис Завальнюк.

Сочинский нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, информировал 27 мая 2019 года ТАСС.

Супруга Бориса Завальнюка Антонина Завальнюк рассказала, что участок служит их семье подспорьем. "Семья у нас большая; 8 человек. Выращиваем фрукты и овощи. Так как в доме нет воды и отопления, то зимой мы только приезжаем иногда подышать свежим воздухом, но зато летом мы почти все время на участке и живем в нашем домике", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также подчеркнула, что их семья имеет ряд документов на участок. В том числе чертежи границ, госакт, ведомость координат. "Наш участок всегда находился и находится в границах СНТ "Ударник", согласно всем правоустанавливающим документам, но на него произведено наложение "неизвестными лицами" с кадастровым номером 23:49:0306004:4454 , что подтверждает факт умышленного искажения фактов и подлога документов", – заявила Антонина Завальнюк.

В заявлении следователям (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), Борис и Антонина Завальнюк указали, что вероятно была допущена халатность руководящих органов. Либо целенаправленная попытка похитить участок, так как на карте города нет СНТ "Ударник" с четкими границами. "На место расположения нашего участка не был произведен выезд кадастрового инженера или геодезистов по халатности или умыслу руководителей нацпарка, иначе они не смогли бы не увидеть на нашем участке строение дачного домика в два этажа, заборы, бак для воды, фруктовые деревья, террасы, сделанные из шифера. Это все и привело к хищению нашего участка "неизвестными лицами", – сказано в заявлении.

Борис и Антонина Завальнюк потребовали от следователей возбудить уголовное дело по статье 292 УК РФ "Служебный подлог". Супруги так же попросили следователей провести проверку на предмет хищения их частной собственности.

Антонина Завальнюк рассказала, что ранее ее семья неоднократно направляла жалобы в различные инстанции. В том числе в администрации Сочи, кадастровую палату, Росимущество, прокуратуру. Ведомства в ответе указали, что ведется следствие.

"Ваше обращение о необоснованном наложении ареста на земельный участок и по другим вопросам, поступившее из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрено. Установлено, что следователем СЧ СУ УВД по г. Сочи расследуется уголовное дело, возбужденное 21.09.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения прав на земельные участки, расположенные на территории Сочинского национального парка, срок следствия продлен", – сказано в ответе прокуратуры.

Антонина Завальнюк подчеркнула, что ее семья опасается потерять земельный участок на фоне разбирательств с хищениями земель сочинского нацпарка.

Сотрудница следственного отдела Сочи следственного управления СКР по Кубани подтвердила, что семья Бориса и Антонины Завальнюк подала заявление. "На личном приеме заявление Завальнюк принято и зарегистрировано. Ответ будет дан в течение месяца", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.