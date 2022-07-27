Протест краснодарцев вынудил чиновников направить проект строительства трассы на доработку

27 июля 2022, 04:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект скоростной трассы, против строительства которой выступили жители краснодарского микрорайона Гидростроителей и владельцы гаражей, отправлен на доработку. Противники строительства, однако, скептически отнеслись к этой новости, так как считают, что строительство следует отменить вообще.

Как писал "Кавказский узел", жители микрорайона Гидростроителей в Краснодаре и владельцы гаражей выступили против строительства магистрали, они потребовали изменить планы строительства.

26 июля комиссия по публичным слушаниям приняла решение отправить проект скоростной трассы на доработку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления градостроительства мэрии Краснодара.

"Все полученные замечания будут учтены", - заверил он.

По словам чиновника, в комиссию по публичным слушаниям поступило более 300 обращений в отношении новой скоростной трассы «Южный скоростной периметр», поэтому комиссия приняла решение отправить проект на доработку. "Решение об этом будет в общем доступе до 4 августа", - отметил собеседник.

Он также отметил, что дорога была внесена в генплан еще в 2020 году, когда проходили публичные слушания по всему генплану города. "Дорога - самый масштабный проект нового генплана. Ее название - Южный скоростной периметр. Это дорога длиной почти 10 км. Она начинается от улицы Бородинской и проходит через улицы Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе «Солнечного острова». Оттуда она пройдет по улице Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и ул. Шевченко. В генплане города дорогу внес Санкт-Петербургский НИИ ПГ», - пояснил представитель мэрии.

Он также рассказал, что в интересах жителей представители администрации и депутатского корпуса «даже провели собрание с недовольными этой дорогой владельцами ГСК № 57 и приняли от них письменные доводы, на которые каждый член ГСК в установленный законом месячный срок получит свой ответ».

Члены гаражно-строительного кооператива подтвердили, что 25 июля встречались с представителями мэрии и депутатом гордумы, на встрече было порядка 100 человек.

"К нам на встречу пришли Василий Домрин - директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара, Александр Симоненко - начальник отдела содержания и развития улично-дорожной сети департамента транспорта администрации Краснодара, директор МБУ «Институт Горкадастрпроект» Денис Зайцев и депутат от ЕР Владимир Багмут", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ГСК № 57 Сергей Двуреченский.

Однако, по его словам, участники встречи остались недовольны ее итогами. "Ни одного конкретного ответа на наши вопросы мы не получили, кроме как заявления, что дорога была внесена в генплан еще в 2020 году, и мы должны это принять как уже свершившийся факт. Единственным результатом этой встречи было обещание, что чиновники передадут в комиссию наше требование и «комиссия пересмотрит свое решение и учтет пожелания и замечания», - рассказал Двуреченский.

Член ГСК Павел Мисюк заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не следует верить словам, что проект не прошел обсуждения. "Да, первоначальный проект может быть и не пройдет благодаря нашим усилиям и возмущениям, а изменённый проект - и пока неизвестно, как измененный, - пройдет. И это значит, что можно его будет двигать дальше? Но ведь не было обсуждений проекта в 2020 году, когда принимали генплан. Его просто внесли в генплан, не спросив жителей города, а нужна ли она нам вообще? Обсуждения разве были в 2020 году, Регламент разве был соблюдён?» - задается он вопросами.

По его словам, участники встречи не получили ответы ни на один из вопросов - «ни в плане соблюдения регламента, ни экономического, ни юридического обоснования целесообразности этой дороги».

«Представители мэрии и депутат лишь ссылались на принятый ранее генплан, и что они не могут его не соблюдать. То есть наши доводы услышаны не были. Тогда я им вручил каждому от коллектива ГСК наши замечания в письменном виде. Их чиновники обещали «учесть», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член правления гаражного кооператива Александр Новиков.

В этих замечаниях (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указывается, что "на общественные обсуждения не выносился проект «Южный скоростной периметр», было назначено лишь обсуждение по утверждению проекта планировки территории и проекта межевания территории".

Новиков отметил, что "14.07.2022 в Карасунском округе слушания по вине организаторов не проводились, таким образом люди, прибывшие в назначенное время и не имеющие возможности прибыть в другую дату и место, были исключены из слушаний".

"С содержанием и обоснованием проекта «Южный скоростной периметр» жители города ознакомиться не могли, он не был опубликован до начала обсуждений, на обсуждение на двадцать дней позже установленного срока вынесены лишь его части: проект планировки территории и проект межевания территории, содержащие нестыковки и противоречия, что вызывает много вопросов. Государственной и экологической экспертизы, геологических изысканий по территории ПГК-57 на обсуждения не представлено, однако наилучшим местом прокладки трассы оказалась территория ПГК-57, выделенная в своё время для строительства гаражей в качестве берегоукрепления склона оврага ручья и защиты от затопления при паводке. Кроме того, по непосредственно сопряжённой территории проходит ливневый коллектор", - говорится в замечаниях.

Кроме того, автор отметил, что "на обсуждения не представлены расчёты по уровням шума, вибраций, вредных выбросов и стоков на внутригородской улице им. Валерия Гассия в спальном районе города в случае реализации проекта; при прокладке трассы разработчиков не смутил ни статус городской улицы Гассия, ни природоохранные, водоохранные зоны поймы р. Кубань, острова Большой; неясны соблюдения норм удалённости границ строительства объекта от границ природоохранной зоны Краснодарский лесопарк и водоохранной зоны р. Ерик при планируемом строительстве".

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