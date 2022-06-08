Азербайджанские аналитики раскритиковали РИА "Новости" за интервью с Бегларяном

08 июня 2022, 10:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Государственные СМИ Азербайджана воздерживаются от интервью с персонами, деятельность которых в России считается сепаратистской, однако РИА "Новости" опубликовало интервью госминистра Нагорного Карабаха, территорию которого власти Азербайджана считают занятой необоснованно, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Жители Азербайджана также поддержали в соцсети блокировку РИА "Новости".

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня в Азербайджане стал недоступен сайт РИА "Новости". МИД Азербайджана объяснил блокировку тем, что это информагентство распространяет информацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана, и пропагандирует сепаратизм. Сайт РИА "Новости" заблокирован в Азербайджане в связи с публикацией интервью госминистра Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, заявил 5 июня сам министр, подтвердив версию российской стороны.

РИА "Новости" заявило, что заблокировать доступ к его сайту призвали некоторые азербайджанские СМИ после публикации интервью с госминистром Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном.

Несмотря на то, что часть российских СМИ занимается пропагандой, они должны блокироваться только по решению суда, считает специалист в области медиа Халед Агали. "Национальная безопасность, территориальная целостность страны, охрана общественной безопасности могут быть причинами ограничения свободы слова. Такие блокирования СМИ происходят и в Азербайджане против местных СМИ. Единственное что можно сказать: такие меры должны приниматься после решений судов, а не указаниями правительства. Суды должны обосновывать свои решения в ясной форме, чтобы не оставалось места ошибочным толкованиям", – сказал Халид Агали корреспонденту "Кавказского узла".

Высказывания Бегларяна в интервью РИА "Новости" противоречат как трехстороннему заявлению Алиева, Путина и Пашиняна от 9 ноября 2020 года, так и азербайджано-российской декларации от 2022 года (Московская декларация о союзническом взаимодействии от 28 февраля 2022 года – прим. "Кавказского узла"), считает редактор информационного агентства Turan Шаин Гаджиев.

"В последнем документе (декларации) есть пункт, в котором сказано, что президенты двух стран договорились воздерживаться от любых действий, наносящих, по мнению одной из сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. Согласно тексту декларации, в этих целях создаётся "постоянно действующий механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран". При этом отмечается, что позиции двух стран по актуальным международным проблемам "одинаковые или близкие", – сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, официальный Баку довел до сведения Москвы свои претензии и сайт РИА "Новости" был заблокирован в Азербайджане после того, как власти Азербайджана не получили должной реакции от российской стороны. "Возобновление доступа к РИА "Новости" с азербайджанской территории возможно, когда РИА уберет с сайта конфликтное интервью и обязуется больше не публиковать материалы против государственности Азербайджана. Это официально не сказано, но так обычно происходит в аналогичных ситуациях", – отметил Гаджиев.

Блокировка РИА "Новости" вряд ли повлияет на российско-азербайджанские отношения, считает политолог Элхан Шаиноглу. "Не думаю, что блокировка доступа к РИА "Новости" в Азербайджане нарушит азербайджано-российские отношения. Во-первых, "РИА "Новости" является государственным агентством России, и эта публикация направлена, прежде всего, против реализации Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года, в которой сказано о намерении сторон "воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга", – сказал Шаиноглу корреспонденту "Кавказского узла".

Он также напомнил, что Роскомнадзор ранее заблокировал азербайджанские сайты Oxu.az, haqqın.az, minval.az, baku.ws. По его мнению причиной стало расхождение позиции этих изданий в вопросе освещения спецоперации на Украине. "Официальный Баку никогда не брал интервью у проживающих за пределами России представителей Чеченской Республики Ичкерия, которую Россия считает террористической и сепаратистской. Но РИА "Новости" предоставляет площадки [властям Нагорного Карабаха]. Азербайджан беспокоит интервью с Бегларяном так же, как было бы недовольна Россия, прочитав интервью с зарубежными чеченскими лидерами на страницах азербайджанских СМИ", – пояснил аналитик.

Вслед за блокировкой доступа к РИА "Новости", должна быть прекращена деятельность"Sputnik-Азербайджан", считает он. "Дело в том, что главной причиной, поставившей под сомнение деятельность "Спутника-Азербайджан" в нашей стране, является личность главного редактора российского канала RT Маргариты Симоньян. Она неоднократно вела пропаганду против Азербайджана. В частности, она заявляла: "Карабах должен быть присоединен к России". Это доказывает, что СМИ, которым руководит Симоньян, представляет потенциальную угрозу для нашей страны", – заключил политолог.

По мнению политолога Илгара Велизаде, некоторые из российских СМИ могут целенаправленно разжигать конфликт между Россией и Азербайджаном. "Но на эту плохо состряпанную провокацию (публикацию интервью Бегларяна в РИА "Новости") не пойдут ни в Баку, ни в Москве. Есть прагматичные интересы, которые определяют характер диалога между двумя странами. И перехода "красных линий", тем более в нынешних условиях, никто не допустит. С другой стороны, это сигнал, и очень тревожный сигнал о том, что повторение подобных провокаций может спровоцировать серьезное осложнение фона двусторонних отношений, в условиях посредничества Москвы в решении оставшихся после конфликта вопросов и с учетом конкуренции со стороны Брюсселя, это вряд ли будет выгодно российской стороне", – сказал Велизаде корреспонденту "Кавказского узла".

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор, сообщил Совет Евросоюза. 23 мая по итогам встречи Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией. В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и приграничной безопасности.

Многие СМИ в России, как и в Азербайджане, почти без исключений контролируются со стороны государства. Они могут формально иметь государственный и коммерческий статус, но в реальности это ничего не меняет. И поэтому в российских и азербайджанских правительственных кругах прекрасно улавливают месседжи, которые посылают эти СМИ, заявил директор агентства Turan Мехман Алиев.

Журналист Расим Агаев считает правильным решение о блокировке доступа к РИА "Новости" в Азербайджане. При этом, по его мнению, блокировка никак не повлияет на российско-азербайджанские отношения. "Нельзя рассматривать происходящее как ЧП", – сказал Агаев корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые публикации РИА "Новости" противоречат духу азербайджано-российских межгосударственных отношений, считает председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов. "Азербайджанское общество много раз наблюдало непрофессионализм в журналистике официального рупора России – РИА "Новости". Принципы этой профессии далеки от разжигания сепаратизма и подрыва государственной целостности государств. Россия – федеральное многонациональное государство, ведущее СМИ такой страны должно особенно чувствительно относиться к принципу территориальной целостности государств. Но РИА "Новости" противоречит этим представлениям, публикуя интервью с Бегларяном, выдающим себя за министра сепаратистского государства на территории Азербайджана. Это интервью вызвало негодование в азербайджанском обществе. Запрет на доступ к РИА "Новости" стало адекватным ответом на публикацию статьи, поддерживающей сепаратизм. СПА обращается к СМИ России с призывом поддерживать мирный процесс в азербайджано-армянских отношениях, а не публиковать статьи, подрывающие доверие азербайджанцев к России и усугубляющие отношения между азербайджанским и армянским народами", – сказал Амашов корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспонденту "Кавказскому узла" не удалось дозвониться до пресс-службы МИД Азербайджана, чтобы уточнить суть причины блокировки РИА "Новости". Сотрудник Министерства цифрового развития Азербайджана отказался от комментариев, при этом пояснив, что может ответить только на вопросы, касающиеся технической стороны. Он подтвердил, что на территории Азербайджана заблокирован сайт РИА "Новости". Однако причину блокировки указать отказался.

Жители Азербайджана поддержали блокировку РИА "Новости"

Большая часть активистов в Азербайджане также одобрительно высказалась о блокировке в стране РИА "Новости". "Поделом! На территории Азербайджана заблокирован доступ к российскому информационному агентству "РИА Новости", – написал на своей странице в Facebook* историк Ризван Гусейнов, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала активистка Нателла Муслумова. "Когда с федеральных московских каналов льется [неправда] в адрес моей страны, то у меня есть право протестовать против трансляции таких публикаций и передач. И если эти СМИ к тому же подконтрольны государству, то это открытая враждебная политика по отношению к Азербайджану. С начала [спецоперации на Украине] Россия заблокировала ряд азербайджанских СМИ. Почему-то эти публикации возмутили Роскомнадзор, и они решили заблокировать азербайджанские сайты. А мы что – [не имеем права заблокировать]?" – возмущается Муслумова на своей странице в Facebook.

"Заблокирован сайт РИА "Новости". <…> А когда закроют "Спутник.аз"? Вообще надо прекратить вещание всех российских СМИ", – заявил на своей странице в Facebook житель Азербайджана Рауф Гамидов.

"Заблокировали РИА "Новости". Правильный шаг со стороны властей. Думаю, что такая же участь постигнет и "Sputnik Азербайджан" <…>. Я предлагаю коренным образом изменить политику нашего телевидения! Всех каналов без исключения. Надо привлекать к политическим дискуссиям независимых аналитиков. Хватит заниматься лизоблюдством и жонглировать цитатами президента и главнокомандующего вооружёнными силами. Нужно оперировать фактами и аргументами", – пишет на своей странице в Facebook житель Азербайджана Вахаб Манафов.

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