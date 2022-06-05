Военнослужащий погиб в Азербайджане

05 июня 2022, 16:43

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Причиной гибели военнослужащего-срочника стал суицид, заявило Минобороны Азербайджана.

Солдат Абдуллазаде Саид Мазахир оглу, проходящий срочную службу в азербайджанской армии, совершил самоубийство, проинформировало со ссылкой на Минобороны Азербайджана агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта 2021 года отслуживший полтора года в азербайджанской армии солдат-срочник Илкин Зохрабов за восемь дней до увольнения погиб от выстрела. Следствие назвало случившееся самоубийством, однако родные уверены, что он был убит. Мать погибшего вышла 8 февраля с пикетом к зданию Минюста Азербайджана, требуя провести справедливое расследование причины гибели ее сына в армии.

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