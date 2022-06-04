11 активистов задержаны после акции протеста в Армении

04 июня 2022, 02:10

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Силовики задержали на акции возле правительственных дач в Ереван участников, которые не подчинились требованию правоохранителей и напали на них, сообщила полиция Армении. Оппозиция обвинила власти в провокации.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на объявленное оппозицией внеочередное заседание парламента по вопросу будущего Нагорного Карабаха. Участники акций протеста отправились к зданию правительства и правительственным дачам, чтобы потребовать объяснений о причинах срыва заседания. Силовики применили светошумовые гранаты против сторонников оппозиции у правительственной резиденции Армении, начались задержания. Во время столкновения с полицией получили травмы 42 человека, позже число пострадавших возросло до 50, среди которых оказались 34 полицейских. Один из пострадавших, по данным Минздрава Армении, находится в тяжелом состоянии.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

В ходе столкновения с правоохранителями возле правительственных дач в Ереване задержаны 11 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции Армении. Он рассказал, что "после призывов организаторов протестного движения участники шествия проявили себя неправомерно".

В частности, активисты не подчинились законному требованию полицейских, применяли в отношении них силу, бросали бутылки, камни и металлические предметы, сказал сотрудник ведомства.

Сторонники протестного движения после столкновения с полицией вернулись на площадь Франции и провели митинг, в ходе которого лидеры обвинили Николая Пашиняна "в стремлении пролить кровь народа".

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ишхан Сагателян обвинил власти в провокации. Участники протестного движения "всего лишь потребовали открыть им улицу Демирчяна для продолжения шествия (на этой улице располагается парламент Армении), сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сагателян считает, что в Национальном собрании Армении есть люди, которые делают все, чтобы его арестовать. "Пытаются создать основания для моего ареста. Я несу ответственность за протестное движение, за пострадавших как от гражданских лиц, так и от полиции. И я не собираюсь избегать этой ответственности", - заявил он.

Власти прибегли к провокации, поскольку увидели, что движение в течение 35 дней продолжает набирать обороты, отметил депутат. "Пашинян заявляет, что не применит силу в отношении оппозиции, не будет разгонять митингующих на площади Франции. Но как видим, прибегает к арестам, обыскам, преследованиям. Увидев, что и это не помогает, он прибегнул к привычному для него методу [...] послал отряды спецназначения в народ, чтобы отомстит", - заявил Сагателян.

Сагателян заявил на митинге, что власти пытаются напугать сторонников оппозиции. "Власти перешли Рубикон. Общество разделилось на тех, кто согласен со сдачей Арцаха (Нагорного Карабаха), и тех, кто противится этой предательской политике властей", - заявил он.

По его словам, Пашинян объявил войну собственному народу. «Пашинян понимает, что теряет власть, поэтому идет на провокации», - подчеркнул оппозиционный политик. Сагателян анонсировал 4 июня в 19.00 митинг, на котором оппозиция даст оценку действиям силовиков, а также определится со своими дальнейшими шагами.

Нервы Никола Пашиняна сдали и он решил прибегнуть к насильственным действиям и провокациям, считает депутат от фракции "Айастан" Гегам Манукян. Он отметил, что каждый день к протестам присоединяются все больше граждан. В результате полиция возле резиденции прибегла к массовым провокациям, написал Манукян на своей странице в Facebook*.

Светошумовые гранаты поставили крест на политическом будущем Пашиняна, заявил на митинге депутат фракции «Айастан» Гегам Назарян.

По его словам, после применения светошумовых гранат против своего народа Пашинян больше не может быть лидером Армении «Пашинян решил столкнуть население с полицией. И хоть полиция спровоцировала конфликт, но властям не удастся добиться поставленной цели», - отметил он.

По указанию Пашиняна полиция подвергла приводу также родителей павших солдат, добавил оппозиционный депутат.

Депутат от фракции "Айастан" Андраник Теванян на своей странице в соцсети написал, что Никол Пашинян жаждет нового 1 марта.

1-2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиции, не согласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения. Подробности тех событий изложены в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

Полицейские применили несоразмерную силу против мирных демонстрантов, заявил адвокат Ерванд Варосян. По 10-15 полицейских нападали на отдельных активистов и жестоко избивали, написал он на своей странице в Facebook*. Применение спецсредтсв полицейскими было неоправданно, они применялись с грубейшими нарушениями, отметил он.

Спецсредства применялись слепо, без понимания того, в каком направлении полетит граната, указал он. А они взрывались в рядах мирных демонстрантов, что привело к ранениям граждан, указал адвокат.

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