Более 40 человек пострадали во время акции протеста в Армении

03 июня 2022, 23:05

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Во время столкновения с полицией на акции возле правительственных дач в Ереване пострадали 42 человека, в том числе 22 силовика.

"Кавказский узел" писал, что депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на объявленное оппозицией внеочередное заседание парламента по вопросу будущего Нагорного Карабаха. Участники акций протеста отправились к зданию правительства и правительственным дачам, чтобы потребовать объяснений о причинах срыва заседания. Силовики применили светошумовые гранаты против сторонников оппозиции у правительственной резиденции Армении, начались задержания. По предварительным данным, есть пострадавшие.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

В результате столкновений на акции пострадали 42 человека, из них 22 полицейских, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Армении. Пострадавшие доставлены в медцентры и проходят обследование, сказал он.

В частности, 20 человек доставлены в больничный комплекс №1 "Гераци", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации комплекса Шушан Даниелян. По ее словам, все они проходят медицинское обследование. В больницу прибыл министр здравоохранения Анаит Ованнисян.

Координатор проекта "Союз информированных граждан" Даниел Ионнисян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция использовала дубинки, АСЗ - 40 "Свирель". "Полиция использовала пять светошумовых гранат", - сказал он.

После столкновения с полицией движение "Сопротивление" вернулось на площадь Франции, оппозиционеры проводят там митинг.

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