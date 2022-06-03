Сторонники оппозиции у правительственной резиденции Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

03 июня 2022, 20:10

Полиция применила спецсредства против демонстрантов в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики применили светошумовые гранаты против сторонников оппозиции у правительственной резиденции Армении, начались задержания. По предварительным данным, есть пострадавшие.

"Кавказский узел" писал, что депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на объявленное оппозицией внеочередное заседание парламента по вопросу будущего Нагорного Карабаха. Участники акций протеста отправились к зданию правительства и правительственным дачам, чтобы потребовать объяснений о причинах срыва заседания.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

У правительственной резиденции в Ереване произошло столкновение между участниками шествия оппозиции и силовиками. 

Полиция применила спецсредства, использовав светошумовые гранаты. Среди протестующих есть пострадавшие, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Полиция начала задержания активистов. Число задержанных уточняется.

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Примечание:

"Родные погибших армянских солдат добились открытого суда по своей жалобе", "Омбудсмен Армении отметила рост насилия во время акций протеста", "Генпрокуратура Армении насчитала 16 пострадавших от силовиков на акциях протеста".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 июня 2022, 21:45

03 июня 2022, 20:55

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03 июня 2022, 19:38

03 июня 2022, 18:50

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03 июня 2022, 18:03

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