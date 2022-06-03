Полиция применила спецсредства против демонстрантов в Ереване

03 июня 2022, 20:10

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Силовики применили светошумовые гранаты против сторонников оппозиции у правительственной резиденции Армении, начались задержания. По предварительным данным, есть пострадавшие.

"Кавказский узел" писал, что депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на объявленное оппозицией внеочередное заседание парламента по вопросу будущего Нагорного Карабаха. Участники акций протеста отправились к зданию правительства и правительственным дачам, чтобы потребовать объяснений о причинах срыва заседания.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

У правительственной резиденции в Ереване произошло столкновение между участниками шествия оппозиции и силовиками.

Полиция применила спецсредства, использовав светошумовые гранаты. Среди протестующих есть пострадавшие, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Полиция начала задержания активистов. Число задержанных уточняется.

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