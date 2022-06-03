Срыв заседания парламента Армении возмутил сторонников оппозиции

03 июня 2022, 18:50

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Депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на объявленное оппозицией внеочередное заседание парламента по вопросу будущего Нагорного Карабаха. Участники акций протеста отправились к зданию правительства и правительственным дачам, чтобы потребовать объяснений о причинах неявки депутатов.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция инициировала 3 июня внеочередное парламентское заседание, на котором, в том числе предполагалось обсудить вопрос статуса Нагорного Карабаха. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян призвал сторонников оппозиции собраться к началу заседания на площади Франции.

С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

К началу анонсированного оппозицией внеочередного заседания парламента силовики стянули к зданию спецназ полиции и внутренние войска полиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Депутаты от фракции "Гражданский договор" не пришли на обсуждение проекта заявления касательно статуса Нагорного Карабаха, а также армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, оппозиционным фракциям "Айастан" и "Честь имею" не хватило голосов для обеспечения кворума, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян. "Согласно регламенту, если в течение четырех часов не удастся обеспечить кворум, проект заявления снимается с повестки", - пояснил он.

Сторонники оппозиции организовали шествие от площади Франции к правительственному зданию на площади Республики. Оппозиция заявила о блокировке входов и выходов здания, однако впоследствии разблокировала их. К зданию стянуты усиленные наряды полиции, в том числе спецназ и внутренние войска полиции.

Правящая фракция своим отсутствием на заседании подтвердила свое намерение сдать Нагорный Карабах, заявил на митинге депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян.

Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян отметил, что все решения принимает исключительно премьер-министр Армении Никол Пашинян."У правящей фракции есть время, чтобы обсуждение проекта состоялось. И Пашинян обязан дать соответствующие указания", - заявил он на митинге.

После участники акции протеста направились к правительственным дачам, чтобы потребовать у представителей партии власти объяснения в связи с отсутствием депутатов "Гражданского договора" на внеочередном заседании парламента.

По данным полиции Армении, в шествии принимает участие около двух тысяч человек.

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