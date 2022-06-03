Сотрудник оборонного предприятия в Волгограде предстал перед судом за пацифистский лозунг

03 июня 2022, 08:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики составили протокол на работника оборонного предприятия в Волгограде, посчитав, что табличка с пацифистским лозунгом на его автомобиле дискредитирует армию.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), силовики стали составлять протоколы по этой статье на участников пацифистских акций, в том числе в Волгоградской области. За два месяца, с 15 марта по 15 мая, суды в регионе вынесли 17 решений по этой статье, назначив штрафы от 30 до 100 тысяч рублей.

2 июня Краснооктябрьский райсуд Волгограда начал рассмотрение дела жителя Волгограда, который 12 мая управлял машиной с табличкой, содержавшей пацифистский лозунг. Он обвиняется по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат волгоградца Эдуард Яппаров.

"Мы заявили ходатайство о направлении запроса судом в конституционный суд для проверки конституционности части 1 статьи 20.3.3, суд нам в этом отказал. Также судом было отказано в привлечении прокурора в административный процесс и проведении лингвистической судебной экспертизы. Продолжение процесса перенесено на 3 июня в связи с тем, что в материале проверки не оказалось одного нашего ходатайства, которое мы подавали почтой и оно не было рассмотрено надлежащим образом", - рассказал Яппаров.

Он пояснил, что инспектор по административной практике не не включила в материалы дела ходатайство о назначении психолого-лингвистической судебной экспертизы. "Суд затребовал у нее доказательства того, что она рассмотрела это наше ходатайство", - сказал адвокат.

Сам волгоградец, сотрудник оборонного предприятия, сообщил 2 июня корреспонденту "Кавказского узла", что ранее не привлекался по этой статье. "Я ранее не привлекался ни за пикеты, ни за публикации в социальных сетях, не задерживался на митингах", - рассказал мужчина, попросив не указывать его имя, так как опасается проблем на работе.

В протоколе он указал, что вину не признает. "Вину не признаю. Смысл надписи […] искажен и в протоколе отражен неверно. Настаиваю на проведении лингвистической, психолого-лингвостилистической судебных экспертиз по тексту листовки. Дискредитацию не осуществлял. Призывов не выражал. Существо обвинения мне не разъяснено и не понятно. Отобранное у меня объяснение никак не коррелирует с текстом данного протокола", - приводятся объяснения обвиняемого в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам мужчины, его задержанием заинтересовался работодатель. "Я им (силовикам) место работы не сказал, но на следующий день мне начальник позвонил и спросил, что произошло, в подробностях. Видимо, для отчета перед директором предприятия", - сообщил волгоградец.

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