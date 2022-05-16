16 мая 2022, 17:40
Жительница Волгограда оштрафована за дискредитацию российских военных
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Елена Чуланова оштрафована судом в Волгограде на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. За два месяца суды Волгоградской области вынесли 17 решений по этой статье, назначив штрафы от 30 до 100 тысяч рублей.
Как писал "Кавказский узел", активисты в Волгоградской области периодически привлекаются к ответственности за проведение пацифистских акции. 6 марта Елена Чуланова провела пацифистский пикет, после которого она была арестована на семь суток. 20 марта обыски прошли у Любови Самыловой, Алексея Клокова, Анжелы Датской и Елены Чулановой, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине, прошли обыски по делу о телефонном терроризме. 7 мая Чуланова сообщила, что изъятую при обыске технику ей так и не вернули.
Максимальный в регионе штраф получила владелица кафе в Камышине, которая разместила на входной двери кафе пацифистский лозунг, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград" со ссылкой на собственный источник.
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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"