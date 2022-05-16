Жительница Волгограда оштрафована за дискредитацию российских военных

16 мая 2022, 17:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Елена Чуланова оштрафована судом в Волгограде на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. За два месяца суды Волгоградской области вынесли 17 решений по этой статье, назначив штрафы от 30 до 100 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Волгоградской области периодически привлекаются к ответственности за проведение пацифистских акции. 6 марта Елена Чуланова провела пацифистский пикет, после которого она была арестована на семь суток. 20 марта обыски прошли у Любови Самыловой, Алексея Клокова, Анжелы Датской и Елены Чулановой, которые выступали с протестами против спецоперации на Украине, прошли обыски по делу о телефонном терроризме. 7 мая Чуланова сообщила, что изъятую при обыске технику ей так и не вернули.

Центральным районным судом Волгограда Елена Чуланова привлечена к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии, ей назначен штраф в 30 000 рублей, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

С 15 марта по 15 мая 2022 года судами Волгоградской области рассмотрено 17 дел об административных правонарушениях по статье о дискредитации, в том числе 11 дел рассмотрел Центральный районный суд Волгограда, еще два - Красноармейский райсуд Волгограда . Остальные решения вынесены судами в Иловлинске. Камышине и Урюпинске, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы. "16 граждан и 1 индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности. (...) Им назначено административное наказание в виде штрафа. Минимальный размер штрафа составил – 30 000 рублей, максимальный – 100 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.