Три участника автопробегов оппозиции задержаны в Армении

27 мая 2022, 18:10

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Движение "Сопротивление" провело сегодня автопробеги в Спитак и Севан, в ходе которых временно блокировалось движение. Три участника акций протеста были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста. 26 мая сторонники оппозиции поддержали родных погибших в осенней войне 2020 года и потребовали возбудить дело о госизмене и привлечь Никола Пашиняна в качестве обвиняемого.Вечером оппозиция попыталась сорвать встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Черногории Мило Джукановичем в Ереване прошла на фоне акции протеста. Пашинян не может представлять интересы армянского народа, заявили оппозиционеры.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Оппозиционное движение "Сопротивление" провело сегодня автопробеги с акциями неповиновения в районах Армении. Активисты на разных участках магистралей Ереван - Спитак и Ереван - Севан перекрыли движение. Акция проходила под флагами Армении и Нагорного Карабаха, участники автопробегов скандировали "Никол, уходи!", "Без Никола Армения!", требуя отставки премьера.

Ситуация стала напряженной на участке дороги Сотк - Варденис, когда полицейские после призывов разблокировать дорогу, начали силой вытеснять активистов оттуда.

Бывший глава укрупненной общины Гегамасар Акоп Аветян в прямом эфире Yerkir.am заявил, что "активисты не совершают никаких незаконных действий, и на своей территории проводят протестную акцию". "Мы полностью поддерживаем движение "Сопротивление", акцию проводим для того, чтобы власти обратили внимание на наше требование об отставке Пашиняна внимание", - отметил Аветян.

Сотрудник полиции в ответ заявил, что "требование полиции не обсуждается, и активисты должны освободить дорогу". После чего правоохранители силой отвели Акопа Аветяна к полицейской машине. Вместе с ним задержали члена Совета старейшин общины Давида Шахназаряна.

Сегодня задержаны три участника акций протеста за неподчинение законному требованию полицейских, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. Он сообщил, что один человек был задержан на автотрассе Ереван - Севан, два других активиста - в районе Вардениса.

Оппозиция не планирует сегодня проведение митинга, организаторы протестов призвали жителей Армении принять участие в митинге 28 мая на площади Франции. Вице-спикер НС от оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Ишхан Сагателян отметил, что после митинга 28 мая состоится традиционное шествие по улицам Еревана, также в этот день пройдет автопробег от Сардарапата до площади Франции.