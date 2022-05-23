Туристы и спасатели эвакуированы с Эльбруса

23 мая 2022, 14:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре туриста и 11 спасателей, которым потребовалась помощь, эвакуированы с Эльбруса, пострадавших нет, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники МЧС сегодня начали эвакуацию с Эльбруса группы из 15 человек: четырех туристов и 11 спасателей. Пострадавших среди них нет, сообщило МЧС.

Для эвакуации четырех туристов на Эльбрус сегодня прибыла группа из 25 спасателей, после чего вертолет вышел из строя, а связь со спасателями пропала из-за ухудшения погоды. Часть спасательной группы укрылась в приютах, остальные 11 спасателей и четыре туриста, предположительно, находились в хижине на высоте 5400 метров.

Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены, туристы доставлены на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Пострадавших нет. Всего в поисково-спасательных работах были задействованы спасатели МЧС России в количестве 25 человек и 3 единиц техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.