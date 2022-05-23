Три активиста задержаны на акции протеста в Ереване

23 мая 2022, 11:13

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Три участника акции протеста в ереванском метро задержаны за неподчинение требованию силовиков, сообщили в полиции. Администрация метрополитена заявила о возобновлении его работы.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиция сегодня возобновила в Ереване акции неповиновения, в частности, активисты проводят автопробеги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты заблокировали метро, полиция начала задержания.

В Ереване возобновлена работа метро, сообщила пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян. "Движение поездов восстановлено. Станции метро работают в штатном режиме", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики задержали в столице Армении трех активистов, которые принимали участие в акции протеста в метро, сообщил начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Участников акции подвергли приводу за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неповиновение требованию полиции", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, возмущение оппозиции в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

О том, кто и с каких позиций выступает за смену власти, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

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