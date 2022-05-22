Пользователи соцсети возмутились ростом цен в Чечне

22 мая 2022, 04:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Цены на непродовольственные товары в Чечне выросли от 10 до 38%, средства личной гигиены подорожали на 34%, отчитался председатель правительства республики Муслим Хучиев. Пользователи Instagram* считают, что объективных причин для роста цен нет.

В Чечне выросли цены на промышленные непродовольственные товары от 10 до 38%, на средства личной гигиены - на 34%. По данным, указанным в докладе председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, в республике, "цены выросли на промышленные, непродовольственные товары".

В частности, "строительные материалы [подорожали]: цемент тарированный - в пределах 21%, пиломатериал - около 38%, рубероид - 68% и т.д.; на средства личной гигиены, средства для мытья посуды рост цен составляет до 34%, ожидается значительный рост на лекарственные препараты", приводит 20 мая "Чечня сегодня" данные доклада.

Пользователи паблика eldit_net в соцсети Instagram (73 лайка и 28 комментариев по данным на 04.50 мск сегодня, 22 мая) высказали возмущение в связи с ростом цен. "Когда будут такие же новости, только про зарплаты?" - интересуется iisi_95.

"Доллар растет, цены на продукты питания и стройматериалы растут... Доллар падает, цены на все опять растут", - недоумевает djekkdjeckon.

"Подняли то ладно, мы в курсе этого, но что предприняли, чтобы их понизить - вот что нам интересно", - спрашивает sunchkanovmuslim.

"Вот мне интересно, на какие доходы люди будут покупать лекарство и строить дом?" - задается вопросом anjela_kurbanova6207.

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