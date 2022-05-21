Ереван опроверг сообщение Баку об обстреле на границе

21 мая 2022, 14:00

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Сведения, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что армянские военные с территории Варденисского района обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении.

Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что армянские военные вечером 20 мая будто бы обстреляли позиции азербайджанских солдат на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Армении.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная", – отметило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

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