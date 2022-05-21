Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении

21 мая 2022, 13:01

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Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении обстреляны со стороны Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 19 мая оборонное ведомство Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района. Днем ранее азербайджанская сторона также заявляла об обстрелах позиций в этом районе, но Минобороны Армении отвергло обвинения.

"Вечером 20 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района (Варденисский район Гегаркуникской области Армении - прим. "Кавказского узла") государственной границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Напомним, что Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

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