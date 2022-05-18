Армянская оппозиция предостерегла власти от территориальных уступок

18 мая 2022, 01:05

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Принцип зеркального отвода войск недопустим, так как Армения потеряет контроль над стратегическими позициями, заявили участники митинга в Ереване. Они потребовали привлечь премьер-министра Никола Пашиняна к ответственности за итоги осенней войны в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня оппозиция возобновила в Ереване протестные шествия с требованием отставки правительства. Активисты перекрыли улицы, и силовики начали задерживать участников акции. По обвинению в неподчинении силовикам задержаны 414 человек, сообщили в полиции. Сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь был арестован по подозрению в нападении на полицейского во время акции протеста. Оппозиционное движение "Сопротивление" начало сбор подписей под петицией, в которой потребовали освободить задержанных на мирных акциях протеста в Ереване общественные и политические деятелей.

Акции неповиновения начались в Армении 25 апреля. Возмущение сторонников оппозиции вызвало заявление Никола Пашиняна, который 13 апреля допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Оппозиция провела 17 мая митинг и шествие с требованием отставки Пашиняна, в телеканал Yerkir.am, прямой эфир которого посмотрел корреспондент «Кавказского узла».

Союз информированных граждан на основании аэросъемки насчитал около 4300 человек, которые находились в 19.31 по местному времени (18.31 мск) на митинге Площади Франции. Данные участников и видеосъемку с дрона организация привела на своей странице в Facebook*.

Власти скрывают, по какому принципу будет сформирована комиссии по демаркации и делимитации, заявила на митинге депутат фракции «Айастан» Анна Григорян.

Она назвала недопустимым принцип зеркального отвода войск. «Такой подход необходимо исключить, так как армянская сторона потеряет контроль над стратегическими позициями. Кроме того, демаркация невозможна, пока азербайджанские войска не покинули территорию Армении», - подчеркнула оппозиционный депутат.

Ранее армянские аналитики заявили, что инициатива о зеркальном отводе войск угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха и является скрытым процессом демаркации участков границы.

Генпрокуратура и Следком должны возбудить уголовное дело в отношении Пашиняна, считает мать погибшего в осенней войне солдата. «Предательская политика властей привела к территориальным потерям в Арцахской войне 2020 года», - заявила она на митинге.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Вице-спикер парламента, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян назвал беспрецедентными задержания в ходе акции неповиновения. Он считает, что активность силовиков при задержаниях обусловлена премиальными, которые им выписала власть.

«Официальные данные – 414 задержанных участников акции, однако в действительности их число, по нашим оценкам, достигает порядка 600», - заявил он на митинге.

Но ради премий не стоит позорить честь мундира, считает оппозиционный политик. «Полиция не должна становиться соучастником противоправных деяний. Если силовикам даны гарантии неприкосновенности, уверяю, после смены власти все виновные будут привлечены к ответственности. Здесь на площади установлена импровизированная «стена позора», на которой ежедневно будем вешать фотографии «отличившихся» полицейских», - сказал Сагателян.

После митинга сторонники оппозиции прошлись шествием с призывом присоединиться к протестному движению. Безопасность акции обеспечивали усиленные полицейские наряды. Маршрут шествия пролегал по проспекту Баграмяна, улице Прошяна, где расположены правительственные дачи. У их ворот силовики выставили кордон в несколько рядов.

От правительственных дач участники акции прошлись по центральным улицам и вернулись на Площадь Франции, где оппозиция разбила палаточный городок. Инцидентов в ходе акции зафиксировано не было. Организаторы анонсировали новые акции неповиновения в 8.00 по местному времени (7.00 мск) 18 мая.

Омбудсмен Армении заявила о неправомерных действиях силовиков

Силовики подвергли приводу за невыполнение требования полиции 417 участников акции неповиновения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции.

Координатор «Союз информированных граждан» Даниел Ионесян назвал рекордными показателями по задержанным сторонников оппозиции после 2018 года (трагические события после президентских выборов – прим. «Кавказский узел»). Более 400 задержанных участников акции не было даже во время апрельских событий 2018 года, отметил он на своей странице в Facebook*.

Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении после массовых акций протеста в апреле 2018 года. Чуть больше десяти дней потребовалось жителям Еревана на то, чтобы власти Армении исполнили требования протестующих и пошли на попятную в ходе “бархатной революции” . Под давлением протестующих согласился уйти в отставку с поста премьера Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении и не сдержал своего обещания не претендовать на высшие посты в руководстве страны. Однако и после свержения Саргсяна массовые протесты в стране не прекратились. Никол Пашинян возглавил оппозицию и претендовал на пост премьер-министра Армении, в итоге ему удалось стать главой правительства страны. Максимальное число задержаний на акциях протеста в 2018 году было зафиксировано 22 апреля 2018 года – 277 человек. "Кавказский узел" вел фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а новости о ходе "бархатной революции" размещал на тематической странице "Пашинян берет власть".

Омбудсмен Армении Кристине Григорян назвала недопустимыми действия полиции при задержании участников акций протеста. По ее словам, вследствие применения силовиками неправомерной силы несколько участников акций неповиновения получили телесные повреждения. Кроме того, были зафиксированы случаи оскорбления и унижения достоинства сторонников протестов, написала она на своей странице в Facebook*.

Еще одним распространенным явлением стали задержания после выполнения требования сотрудников полиции или не предоставление разумных сроков выполнения требований, добавила омбудсмен. По мнению Григорян, в таких случаях административный арест априори становится неправомерным.

Зафиксированы случаи, когда гражданин пользовался правом не давать показания, а полиция угрожала уголовной ответственностью, рассказала она. По словам омбудсмена, также были случаи нарушения сроков административного ареста свыше регламентированных законом трех часов, что незаконно.

Граждане, подвергнутые приводу в различные участки, утверждают, что именно силовики провоцировали конфликт, заключила Григорян.

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