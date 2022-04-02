Армянские аналитики указали на риски от зеркального отвода войск

02 апреля 2022, 15:21

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Инициатива о зеркальном отводе войск угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха и является скрытым процессом демаркации участков границы, указали армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях. Ситуация с распространением разной информации о расположении азербайджанских военных в Карабахе могла стать следствием негласных соглашений между Москвой и Баку и разного подхода сторон к выполнению договоренностей, а Азербайджан воспользовался вовлечением России в операцию на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и были ранены еще 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы".

Бывший омбудсмен Арман Татоян заявил, что предложенный правительством зеркальный отвод войск губителен для безопасности Армении и Нагорного Карабаха. События вокруг сел Парух и Храморт и стратегической высоты Караглух, которые последовали после зеркального отвода войск в Нагорном Карабахе, стали подтверждением этому, добавил он.

Татоян считает, что идея зеркального отвода войск, которую власти внедряют в общественное сознание, соответствует интересам Азербайджана. "Ситуацию ухудшают безответственные заявления высокопоставленного руководства, которые ради собственных политических интересов, игнорируют безопасность и права населения Армении и Арцаха и ведут политику территориальных уступок, что дает властям Азербайджана возможность укрепить военное присутствие", - написал он на своей странице в Facebook.

Правительство избегает пояснений, на какую линию будут отведены армянские войска, какие войска, кто ответственен за безопасность пограничных населенных пунктов, по какому принципу будут осуществлять наблюдение в них, и будет ли оно вообще, отметил Татоян. "Попытка зеркального отвода войск - исключительно политическая идея, лишенная профессиональных оценок, а в сложившихся реалиях кроет угрозу суверенитету страны, безопасности и правам каждого из нас", - подчеркнул он.

Зеркальный отвод войск является скрытым процессом демаркации и делимитации определенных участков границы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" отставной офицер армянской армии на условиях анонимности.

Он отметил, что в мировой практике демаркация и делимитация, как и зеркальный отвод войск, без всеобъемлющего мирного договора не осуществляется. По его словам, это комплексные мероприятия, которым предшествуют урегулирования отношений сторон конфликта. "Сейчас ничего не предрасполагает к этому. В условиях тлеющего конфликта нет никакой логики проводить что-либо аналогичное. Не может быть такого, чтобы на одном участке в тебя стреляли, а на другом - отводили войска. К примеру, попытка зеркального отвода войск в районе высоты Караглух в Арцахе (Нагорном Карабахе) дала сбой", - подчеркнул отставной офицер.

В существующей реальности зеркальный отвод войск угрожает безопасности страны, считает он.

"Очень важно, кто станет арбитром процесса. Если отношение арбитра будет предвзятое, как это было после осенней войны, когда Россия поддерживала Азербайджан, то Армения лишится контроля над господствующими высотами и участками дорог. При составлении карт с административными границами советских республик - Армении и Азербайджана - в разные времена баланс нарушался в пользу Азербайджан за счет территориальных потерь Армении. Если учтем, что после осенней войны армянские власти не способны защищать государственные интересы, то и в этом случае на Армению будут оказывать давление, что обернется новыми территориальными потерями", - уверен бывший военный.

Главный редактор русской версии Lragir.am Наира Айрумян считает, что зеркальный отвод войск губителен. Она обратила внимание на то, что будет отправной точкой для отвода.

"Армянская сторона предлагает принять за отправную точку советские границы, но это несет в себе массу опасностей. В частности, речь не только о Карабахе, но и о ряде бывших анклавов. Что касается зеркального отвода войск в Арцахе, то тут вообще неясно, от чего отводить войска - от линии соприкосновения, определенной трехсторонним заявлением, от границ 1994 года или границ бывшей НКАО", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что это не очень реальное предложение, "просто правительство Армении решило, что это конструктивный ход, который может снять с властей ответственность за безопасность и территориальную целостность Армении и Арцаха".

"Руководство Армении надеется установить зону безопасности, где будут расположены международные механизмы сдерживания. Это хорошая идея, но на деле нереальная. Прежде всего, потому что нельзя говорить о международных механизмах, пока действует сепаратный трехсторонний формат от 9 ноября 2020 года", - подчеркнула Айрумян.

По ее мнению, до демаркации и делимитации границ еще далеко, и прежде, чем говорить о демаркации, надо установить линию соприкосновения, а еще раньше - решить, кто будет определять линию соприкосновения.

"Будет ли это в трехстороннем или русско-турецком формате, в формате Минской группы ОБСЕ или Совбеза ООН? Нужны ответы на эти вопросы", - пояснила политический обозреватель.

Политолог Тигран Григорян сомневается, что Азербайджан согласится на зеркальный отвод войск. "Непонятно, почему Азербайджан должен дать согласие. Азербайджанские войска еще в мае прошлого года вторглись на разных участках на суверенную территорию Армении. Азербайджан не высказывает намерений вывести оттуда свои войска. С этой точки зрения заявления Никола Пашиняна ничего не могут изменить. А если говорить о гипотетической вероятности, то существуют серьезные угрозы зеркального отвода войск. В частности, мы видели, как развивались события вокруг арцахского села Парух, когда по сути стороны согласились на зеркальный отвод, но чем воспользовался Азербайджан", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона не готова выполнять какие-либо обязательства и доверяет только силовому инструментарию, считает политолог.

"Если будет зеркальный отвод войск, реализацию чего я считаю маловероятным, есть серьезные риски. Особенно на тех участках границы, где уже есть укрепленные боевые позиции, сформированные десятилетиями. В частности, речь о Ерасхском и Тавушском направлениях. И если даже армянская сторона согласится отвести войска с этих участков, Азербайджан в ежедневном режиме будет провоцировать и захватывать новые территории Армении", - пояснил Григорян.

Он отметил, что не изучал, были ли в мировой практике прецеденты зеркального отвода войск. "Но даже если были, скорей всего, при условии наличия эффективной миротворческой деятельности. Однако в нашем случае эти предложения нереалистичны, а в случае реализации кроют в себе серьезные угрозы", - отметил политолог.

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По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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