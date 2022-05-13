Турист из Германии найден мертвым на Эльбрусе

13 мая 2022, 15:33

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Альпинист из Германии, упавший со скалы во время восхождения на Эльбрус, найден мертвым, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня спасатели вышли на поиски альпиниста, который упал со скалы на высоте 5300 метров при восхождении на Эльбрус.

Альпинист найден мертвым, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни, сейчас его тело спускают", - говорится в сообщении, размещенном в 12.58 мск в Telegram-канале ведомства.

Погибший - гражданин Германии 1971 года рождения, он совершал одиночное восхождение на Эльбрус, отмечается в публикации.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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