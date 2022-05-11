Обезврежены найденные у берегов Азербайджана мины

11 мая 2022, 07:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть найденных в Каспийском море мин советского времени обезврежены, приостановленная в связи с их обнаружением деятельность в море восстановлена, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал “Кавказский узел", мины советского времени были обнаружены на дне Каспийского моря на глубине около 60 метров в ходе геологической разведки, проводимой филиалом операционной компании Umid Babek Operating Company. В целях безопасности район обнаружения мин временно закрыт для движения судов, сообщило 4 мая Минобороны Азербайджана.

10 мая был успешно завершен процесс обезвреживания шести крупных корабельных мин КБ-1, обнаруженных на глубине 60 метров в ходе территориальной разведки азербайджанского сектора Каспийского моря, сообщила 10 мая пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Разминирование проводилось кораблями ВМФ с привлечением соответствующих специалистов во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности", - говорится в пресс-релизе, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Всего к разминированию были привлечены четыре боевых корабля, четыре катера и 133 военнослужащих. В настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме, говорится в заключение сообщения военного ведомства.

Ранее глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан предположил, что мины могли быть найдены в районе месторождения "Бабек".

По его словам, Umid Babek Operating Company была создана для разработок газовых месторождений "Бабек" и "Умид". "На "Умид" уже ведется добыча газа. "По всей видимости, эти находки были обнаружены на площади, где располагается "Бабек", где ведутся разведочные исследования. Это примерно в 50 километрах от берега Каспия, в 90 километрах южнее Баку", - ранее сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

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