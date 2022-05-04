Шесть мин найдены в азербайджанском секторе Каспия

04 мая 2022, 13:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мины советского времени обнаружены на дне Каспийского моря в ходе геологических разведочных работ. Территория, где обнаружены мины, закрыта для движения судов, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, мины были найдены на глубине около 60 метров в ходе геологической разведки, проводимой филиалом операционной компании Umid Babek Operating Company.

"При осмотре с участием квалифицированных специалистов и соответствующих судов ВМС, привлеченных в акваторию, использовавшуюся в советское время в качестве полигона для соединений тральщиков, было установлено, что обнаруженные объекты представляют собой шесть крупных корабельных мин (КБ-1), сброшенных в воду во времена бывшего СССР без полного соблюдения стандартов минирования", - сказано в сообщении Минобороны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В целях безопасности район обнаружения мин временно закрыт для движения судов. Обезвреживание мин и дальнейшие поисковые мероприятия планируется продолжить 9 мая. "Работы гражданского назначения в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются в обычном режиме", - отметили в пресс-службе ведомства.

Где именно были обнаружены мины, в ведомстве не уточнили. Глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан полагает, что мины могли быть найдены в районе месторождения "Бабек".

По его словам, компания Umid Babek Operating Company была создана для разработок газовых месторождений "Бабек" и "Умид". "На "Умид" уже ведется добыча газа. По всей видимости, эти находки были обнаружены на площади, где располагается "Бабек", где ведутся разведочные исследования. Это примерно в 50 км от берега Каспия, в 90 км южнее Баку", - сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что место обнаружения мин расположено вдали от нефтегазовых промыслов на Каспии. Самое ближайшее месторождение "Умид" расположено в 20 км восточнее от указанного места, сказал эксперт.

Шабан рассказал, что контракт (Risk Service Contract) на разведку и разработку блока Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года между SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана) и SOCAR Umid Oil and Gas Limited (дочернее предприятие госнефтекомпании). Он вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production (зарегистрирована на Виргинских островах). Для ведения работ была создана компания Umid Babek Operating Company.

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