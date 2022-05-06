Пожар на рынке "Викалина" во Владикавказе. Фото: МЧС России по РСО-Алания

06 мая 2022, 14:10

Два человека пострадали в результате пожара на рынке во Владикавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" во Владикавказе. Врачи оказывают помощь двум пострадавшим, сообщили в Минздраве Северной Осетии.

На рынке загорелись ангары с вещами. Пожару присвоен третий ранг сложности, проинформировали в управлении МЧС по Северной Осетии.

К тушению пожара привлечено более 50 человек, задействовано 17 единиц техники. Огонь локализован на площади 4500 квадратных метров, пишут со ссылкой на МЧС "Известия".

"На месте дежурит три бригады скорой помощи. Дополнительных сил на данный момент не требуется. Двоим пострадавшим помощь оказывается на месте", - цитирует пресс-службу республиканского Минздрава "Интерфакс".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в поджоге владикавказской школы", "Пожар произошел во время бунта во владикавказской колонии", "Взрыв во Владикавказе напомнил горожанам о терактах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 мая 2022, 15:33

  • Глава Ленингорского района отчитался о расчистке дорог после паводка

    В Ленингорском районе расчищают дороги и восстанавливают линии электропередачи после паводка и схода селя, и к 8 мая, когда пройдет второй тур выборов президента Южной Осетии, работы планируется закончить, сообщил глава района. Сельчане помогают властям убрать последствия паводка, рассказал местный житель.

06 мая 2022, 15:09

  • 48 участников протестов задержаны в Ереване

    Силовики жестко разогнали оппозиционеров, которые заблокировали движение у моста "Победа" в Ереване, сообщил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Полиция отчиталась о 48 задержанных, по данным оппозиции, в участки доставлены около 100 человек.

06 мая 2022, 14:03

06 мая 2022, 13:59

06 мая 2022, 13:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи