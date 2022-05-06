Два человека пострадали в результате пожара на рынке во Владикавказе

06 мая 2022, 14:10

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Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" во Владикавказе. Врачи оказывают помощь двум пострадавшим, сообщили в Минздраве Северной Осетии.

На рынке загорелись ангары с вещами. Пожару присвоен третий ранг сложности, проинформировали в управлении МЧС по Северной Осетии.

К тушению пожара привлечено более 50 человек, задействовано 17 единиц техники. Огонь локализован на площади 4500 квадратных метров, пишут со ссылкой на МЧС "Известия".

"На месте дежурит три бригады скорой помощи. Дополнительных сил на данный момент не требуется. Двоим пострадавшим помощь оказывается на месте", - цитирует пресс-службу республиканского Минздрава "Интерфакс".

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