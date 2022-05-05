Полиция задержала 13 сторонников оппозиции в Ереване

05 мая 2022, 11:00

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13 участников акции неповиновения с требованием отставки Никола Пашиняна задержаны, сообщили в полиции Армении. Депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян назвал задержания необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", утром 4 мая оппозиционеры перекрыли грузовыми машинами и бетономешалками несколько мостов в Ереване, а участки проспекта Баграмяна – мусорными баками. Были задержаны 40 активистов. На фоне акции протеста оппозиционные депутаты озвучили в парламенте Николу Пашиняну общественное требование об отставке. Сегодня утром активисты перекрыли несколько улиц в столице Армении. На акции протеста начались задержания.

Акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. 3 мая участники митинга в Ереване призвали граждан Армении присоединиться к протестам. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Сторонники оппозиции организовали шествие с требованием отставки Никола Пашиняна. Одна из групп, которую возглавляли оппозиционные депутаты Гегам Манукян, Анна Григорян и Арегназ Манукян, направилась от Площади Франции по маршруту проспект Маштоца – улица Терьяна – улица Абовяна. Не дойдя до пересечения с улицей Корюна, полиция начала задерживать сторонников оппозиции. В итоге, шествие по проезжей части продолжили трое оппозиционных депутатов (в Армении полиция не имеет права задерживать депутатов), передает корреспондент "Кавказского узла".

Задержание участников шествия было необоснованным, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян. По его словам, силовики без каких-либо условий или предупреждений разогнали мирную акцию и задержали активистов.

"Действовали грубо, оскорбляя участников акции", - сказал Манукян, добавив, что были задержаны свыше десятка активистов.

По состоянию на 11.00 по местному времени (10.00 мск), задержаны 13 участников акции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканской полиции.

"Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении (неповиновение требованию полиции)", - пояснил начальник управления по связям со СМИ Зарзанд Габриелян.

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