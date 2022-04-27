Глава округа заявил о гибели на Украине жителя Зеленокумска

27 апреля 2022, 14:19

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Обладатель крапового берета Данил Зорин из Зеленокумска погиб на Украине, сообщил глава Советского городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 15 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", сержант Вадим Богданов погиб на Украине, на здании школы в селе Бешпагир, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщил глава Грачевского округа Ставропольского края.

Данил Александрович Зорин погиб 21 апреля на Украине, сообщил глава Советского городского округа Ставропольского края Сергей Воронков.

Зорину было 24 года, он родился в городе Пыть-Ях Тюменской области, позднее семья переехала в Зеленокумск. Данил закончил школу в Зеленокумске. "Служил в спецподразделении Росгвардии. В 2019 году Данил успешно прошёл испытания на право ношения крапового берета. Он неоднократно выполнял служебно - боевые задачи на территории Северного Кавказа и в Сирии, в должности командира отделения", - написал Воронков в своем Telegram-канале.

Данил Зорин представлен к ордену Мужества (посмертно), сообщил глава района.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 15 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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