27 апреля 2022, 02:30

Тело сотрудника полиции найдено в сгоревшей машине в Дагестане

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Автомобиль с телом сотрудника ППС найден в районе аэропорта Махачкалы.

Сгоревший автомобиль, который, предположительно, принадлежал сотруднику полиции, найден 26 апреля.

Машину с телом сотрудника ППС обнаружили в районе аэропорта Махачкалы, информирует РИА "Дагестан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейский сначала был убит, затем его труп сожгли вместе с автомобилем, пишет "Интерфакс".

На официальных сайтах МВД по республике Дагестан и Следственного управления России по Дагестану данных о смерти сотрудника полиции на 02.30 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 января на Кубани погиб полицейский, в которого попал новогодний салют.

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Примечание:

"МВД Дагестана разыскивает около двух тысяч человек за участие в террористических организациях", "Полиция Дагестана проигнорировала призыв министра не публиковать покаяния задержанных", "Пользователи Instagram раскритиковали силовиков за видео с места перестрелки в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 апреля 2022, 04:38

27 апреля 2022, 03:40

  • Защита сочла необоснованным решение суда о переводе в тюрьму Шамиля Нурмагомедова

    Решение суда о переводе из колонии в Смоленской области в тюрьму осуждённого за финансирование терроризма жителя Дагестана Шамиля Нурмагомедова будет обжаловано, так как за последнее время у него не было серьезных нарушений, заявил адвокат. Отец заключенного связал ужесточение режима отбывания наказания сына с участием его в акциях протеста в колонии в 2021 году.

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