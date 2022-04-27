Тело сотрудника полиции найдено в сгоревшей машине в Дагестане

27 апреля 2022, 02:30

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Автомобиль с телом сотрудника ППС найден в районе аэропорта Махачкалы.

Сгоревший автомобиль, который, предположительно, принадлежал сотруднику полиции, найден 26 апреля.

Машину с телом сотрудника ППС обнаружили в районе аэропорта Махачкалы, информирует РИА "Дагестан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейский сначала был убит, затем его труп сожгли вместе с автомобилем, пишет "Интерфакс".

На официальных сайтах МВД по республике Дагестан и Следственного управления России по Дагестану данных о смерти сотрудника полиции на 02.30 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 января на Кубани погиб полицейский, в которого попал новогодний салют.

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