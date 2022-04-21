Арест Андрея Пивоварова продлен на три месяца

21 апреля 2022, 20:20

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Суд в Краснодаре продлил арест бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова до конца июля.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2021 года в Ленинском райсуде Краснодара прошло первое заседание по делу бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, суд продлил ему срок ареста до 29 апреля. В тот же день адвокаты попросили Краснодарский краевой суд изменить территориальную подсудность дела Пивоварова и передать его в Санкт-Петербург, объяснив, что это родной город политика, а к Краснодару Пивоваров не имеет никакого отношения. Адвокаты также установили, что только один репост Пивоваров делал на территории Краснодарского края, а все остальные - в Москве и Санкт-Петербурге, рассказала 11 ноября 2021 года краснодарская активистка Яна Антонова. 24 марта Верховный суд России отказался удовлетворить апелляционную жалобу на отказ передать дело бывшего исполнительного директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова из Краснодара в Санкт-Петербург.

Андрей Пивоваров находится под стражей в Краснодаре со 2 июня 2021 года. Жалоба защиты на решение об аресте не была удовлетворена судом, хотя адвокаты представили доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. 9 декабря Апелляционный суд оставил в силе также решение об обеспечительном аресте имущества Пивоварова.

Ленинский районный суд Краснодара продлил арест Андрея Пивоварова ещё на 3 месяца, сообщил сегодня Telegram-канал "Команда Пивоварова", который следит за процессом над ним.

"Андрей останется в СИЗО до конца июля. Андрей находится под стражей уже 324 дня, суд в четвёртый раз продлевает его арест", - говорится в сообщении.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.