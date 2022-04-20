Власти Азербайджана выделили более 3 млн манатов на выплаты ветеранам ВОВ

20 апреля 2022, 05:42

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К 9 мая 96 ветеранов Великой Отечественной войны в Азербайджане получат по 1500 манатов, более 400 тысяч вдов ветеранов, тружеников тыла и других категорий граждан - по 750 манатов.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году 181 участник Великой Отечественной войны получил к 9 мая выплаты по 1500 манатов (около 900 долларов), кроме того по 750 манатов (около 440 долларов) получили вдовы ветеранов, труженики тыла и граждане ряда других категорий. На это из резервного фонда президента Азербайджана было выделено 4,8 миллиона манатов (около трех миллионов долларов).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда.

Как и годом ранее, ветераны получат по 1500 манатов (около 900 долларов), а другие категории – 750 манатов (около 440 долларов). Всего на эти цели из резервного фонда президента выделено 3,5 миллиона манатов (около 1,2 миллиона долларов).

Материальную помощь в размере 1500 манатов получат 96 ветеранов, еще 4395 человек - по 750 манатов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения.

В Минтруда подчеркнули, что материальная помощь будет выплачена всем получателям в конце апреля–начале мая.

Напомним, что 9 мая в Азербайджане отмечается как День победы над фашизмом. Этот день является праздничным нерабочим днем. При общей численности населения по состоянию на 1941 год 3,4 миллиона человек от Азербайджанской ССР на фронт была призвана 681 тысяча граждан республики, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч граждан Азербайджана, призванных на фронт, погибли на полях сражений. Свыше 400 тысяч азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов – полные кавалеры ордена Славы, 123 – Герои Советского Союза. Большое значение во время Великой Отечественной войны имела бакинская нефть. Три четверти нефти, добытой во время войны, и 85-90% советского авиационного бензина и смазочных масел были произведены в Азербайджане.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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