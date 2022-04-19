19 апреля 2022, 16:01

Владикавказец оштрафован за дискредитацию армии

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Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей администратору сообщества в соцсети "ВКонтакте", который разместил публикацию, дискредитирующую действия российских военных, отчиталось сегодня управление МВД по Северной Осетии.

25-летний житель Владикавказа  привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщило сегодня управление МВД по Северной Осетии.

Администратор новостного сообщества в соцсети "ВКонтакте" разместил публикацию, "содержащую недостоверную информацию, негативную оценку действий российской армии", говорится в публикации на сайте ведомства. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля  55-летний житель села Ногир оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России за публикацию в Telegram.

2 апреля стало известно, что в отношении Алана Мамиева, воевавшего в 2014-2016 годах на стороне ДНР, силовики возбудили административное дело о дискредитации Вооруженных сил России на основании поста в его Telegram-канале. Сам Мамиев намерен доказать, что не нарушал законов. 

5 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Мамиев сообщил, что административное дело в отношении него прекращено.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Владикавказа задержана за повреждение баннера в поддержку армии", "Жительница Георгиевска оштрафована за пацифистский пикет", "Ставропольский активист арестован по статье о неповиновении полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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