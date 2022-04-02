Участник боев на Донбассе из Северной Осетии отверг обвинения в дискредитации российской армии

02 апреля 2022, 22:15

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В отношении Алана Мамиева, воевавшего в 2014-2016 годах на стороне ДНР, силовики возбудили административное дело о дискредитации Вооруженных сил России на основании поста в его Telegram-канале. Сам Мамиев намерен доказать, что не нарушал законов.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной спецоперации на Украине жители, в том числе городов юга России, неоднократно выражали протесты против нее. После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Новая статья применяется и к авторам публикаций в соцсетях.

Житель Северной Осетии Алан Мамиев в соцсети "ВКонтакте" на своей странице рассказал о возбужденном против него административном деле.

"На меня 1 апреля возбуждено административное дело, обвиняют в том, что я, дескать, дискредитировал действия Вооруженных сил России на территории Украины", - написал он 1 апреля, отметив, что с 2014 по 2016 год "с оружием в руках защищал народ Донбасса".

Дело в отношении Алана Мамиева возбудил республиканский центр по противодействию экстремизму, посчитав, что в одном из постов в Telegram-канале активиста имеются высказывания, дискредитирующие российскую армию. Силовики не указали, какая именно публикация послужила причиной возбуждения дела, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*, процитировав самого Мамиева.

"Вчера оперуполномоченный принес домой вызов на допрос. Я не имею желания с ними разговаривать по той простой причине, что я сам воевал. У меня там родственник погиб, много друзей погибло. Лично для меня это больная тема", - заявил Алан Мамиев.

Мужчина отметил, что намерен воспользоваться 51-й статьей Конституции, по которой человек имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких, а также собирается привлечь адвоката. Мамиев считает, что у него не могло быть постов, за которые его можно наказать. "Другое дело, что полицейские могли что-то превратно интерпретировать", - отметил он.

В своем Telegram-канале Алана Мамиева опубликовал полученное им определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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