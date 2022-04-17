Следственные действия на месте крушения вертолета на Кубани, 17 апреля 2022 года. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1674976/

17 апреля 2022, 20:10

Пилот погиб при крушении вертолета в Краснодарском крае

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Мостовском районе Краснодарского края в результате падения вертолета Ми-2, который выполнял агрохимические работы, погиб пилот. Полет санкционирован не был, дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Пилот вертолета, 1956 года рождения, находившийся на борту, скончался от полученных травм, вертолет получил значительные повреждения.

Сообщение о падении в поле при заходе на посадку вертолета, который занимался обработкой сельскохозяйственных угодий, поступило в МЧС сегодня в 12.30 мск. К ликвидации последствий происшествия привлекалось 17 человека, восемь единиц техники, сообщило на своем сайте главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, полет не был санкционирован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщило на своем сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ.

"Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, прилегающая территория, допрошены свидетели, изъяты образцы топлива, назначены необходимые экспертизы", говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ровно год назад, 17 апреля 2021 года, вертолет Ми-2, проводивший сельхозработы на полях в Северском районе Краснодарского края, совершил жесткую посадку, пилот погиб.

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Примечание:

"Капитан и его помощник обвинены в гибели моряков танкера "Генерал Ази Асланов", "Двое рабочих погибли от отравления угарным газом в санатории Геленджика", "Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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