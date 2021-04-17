17 апреля 2021, 15:33
Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани
Вертолет Ми-2, проводивший сельхозработы на полях в Северском районе, совершил жесткую посадку, пилот погиб, сообщило МЧС России.
Крушение вертолета произошло сегодня около 14.00 мск.
В Северском районе упал сельскохозяйственный вертолет, он распылял удобрение над полями между поселками Ильский и Северский, сообщили сегодня со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края "Кубанские новости".
Связь с вертолетом Ми-2 пропала в районе поселка Ильский, привел сообщение информированного источника "Интерфакс".
"Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск [...] пилот погиб", - процитировало сообщение МЧС России РИА "Новости" в своем Telegram-канале.
На сайте МЧС России информации о крушении вертолета, по состоянию на 15.20 мск сегодня, нет.
"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года неподалеку от аэродрома Кореновск потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.