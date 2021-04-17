17 апреля 2021, 15:33

Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани

Вертолет Ми-2, проводивший сельхозработы на полях в Северском районе, совершил жесткую посадку, пилот погиб, сообщило МЧС России.

Крушение вертолета произошло сегодня около 14.00 мск.

В Северском районе упал сельскохозяйственный вертолет, он распылял удобрение над полями между поселками Ильский и Северский, сообщили сегодня со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края "Кубанские новости".

Связь с вертолетом Ми-2  пропала в районе поселка Ильский, привел сообщение информированного источника "Интерфакс".

"Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск [...] пилот погиб", - процитировало сообщение МЧС России РИА "Новости" в  своем Telegram-канале.

На сайте МЧС России информации о крушении вертолета, по состоянию на 15.20 мск сегодня, нет.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года неподалеку от аэродрома Кореновск потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.

Примечание:

"Владелец катера задержан на Кубани после гибели пассажиров", "Волгоградцы пожаловались на похоронивших их журналистов", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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