Махачкалинцы сочли формальностью продление масочного режима

14 апреля 2022, 18:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Многие махачкалинцы в общественных местах и транспорте не носят медицинских масок, несмотря на распоряжение властей о продлении в Дагестане масочного режима, сообщил итог своих наблюдений корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество зараженных коронавирусом в республике по-прежнему высоко, просто не все обращаются за помощью врачей, указали пользователи Instagram. 10 марта большинство ограничений в республике были отменены, но масочный режим продолжает действовать.

Власти Дагестана не стали смягчать действующие профилактические меры по распространению коронавирусной инфекции. "Требования к соблюдению масочного режима и проведению дезинфекционных мероприятий пока сохраняются", - написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 12 апреля.

Сохранение масочного режима является превентивной мерой, применяемой в связи со вспышками коронавирусной инфекции в Китае, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в дагестанском управлении Роспотребнадзора. "Другие ограничения были значительно смягчены ранее. Отменены запрет на проведение массовых мероприятий, необходимость соблюдения дистанции в полтора метра. Мы следим, мониторим ситуацию", - отметили в управлении Роспотребнадзора.

На практике за соблюдением масочного режима в общественных местах в Махачкале никто не следит, убедился корреспондент "Кавказского узла", проверивший сегодня исполнение требований оперштаба.

В многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг в Редукторном поселке Махачкалы корреспондент "Кавказского узла" насчитал сегодня утром около 30 посетителей. На входе в здание была наклейка с предупреждением "Вход без маски запрещен", но за соблюдением масочного режима никто не следил. Лишь у двух человек были маски, прикрывавшие только рот, остальные посетители и работники центра не использовали средства защиты.

Масочный режим практически не соблюдается и на городском транспорте. В 10 маршрутных такси, которые останавливались около 11.00 мск на остановке по улице Магомеда Ярагского, в масках были всего трое пассажиров: в одной маршрутке – пожилая пара, мужчина - в другой. Водитель только одной из этих 10 маршруток был в маске, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В одном из торговых центров Махачкалы корреспондент "Кавказского узла" насчитал около 50 посетителей, маски не было ни у одного из них. У сотрудников магазинов маски на лице были, но лишь у нескольких продавцов и кассиров они закрывали полностью рот и нос. Большинство сотрудников магазинов носят маски приспущенными на подбородок или же они закрывают только рот.

Чаще всего в масках можно заметить сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые даже на открытом воздухе остаются в средствах защиты.

Решение о сохранении масочного режима является формальным, отметил руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Маски уже никто не носит, да и никто не следит за соблюдением масочного режима. Принимать решения, которые никто не исполняет - это бессмысленное занятие. Если государство что-то решило, то оно должно воплощать это в жизнь, в противном случае этого делать не зачем. Есть много других дел, которыми следует заниматься", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

За последние сутки в Дагестане зафиксировано 22 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 14 пациентов. С начала пандемии в Дагестане коронавирусом заболели 92 595 человек, 3588 из них скончались, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

8 апреля главврач Городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев сообщил в своем Telegram-канале о выписке последнего пациента с коронавирусной инфекцией. На пике пандемии в медучреждении было развернуто до тысячи коек для пациентов с коронавирусом. За два года в больнице было пролечено около 27 тысяч человек, сообщил Малаев.

На 12 апреля в трех медцентрах развернуто 118 коек для коронавирусных больных, сообщила на заседании оперштаба врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Стационарное лечение получали 86 пациентов, из которых 11 человек находились в отделении реанимации, говорится в сообщении от 12 апреля на сайте администрации главы и правительства республики.

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Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.