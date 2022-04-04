Жители карабахских сел пожаловались на угрозы безопасности при проведении сельхозработ

04 апреля 2022, 19:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ряде общин Нагорного Карабаха, которые расположены недалеко от линии соприкосновения, под охраной российского миротворческого контингента возобновились сельхозработы. Однако жители не чувствуют себя в безопасности и требуют отвода азербайджанских военных сил от населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 8 и 10 марта с азербайджанской стороны велись обстрелы села Храморт, один из жителей села получил осколочное ранение. Также 10 марта была обстреляна община Нахичеваник, а 6 марта - Норшен, сообщила прокуратура непризнанной республики. 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух) и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и были ранены еще 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". В Ереване и Степанакерте регулярно проходят акции с призывом обеспечить безопасность жителей карабахских сел.

Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях. Армении и Азербайджану для урегулирования всех нерешенных вопросов следует провести переговоры, заявил действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау.

В приграничных районах Нагорного Карабаха посевная кампания проходит под охраной российских миротворцев

До войны 2020 года в Нагорном Карабахе было более 130 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель - полей и садов, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Нагорного Карабаха Вилен Аветисян. "После войны осталось порядка 35 тысяч гектаров, из них, по пока еще неуточненным данным, 3-5 тысяч гектаров находятся в опасной зоне, то есть рядом с линией соприкосновения. Периодический обстрел с азербайджанской стороны по сельским жителям и по сельскохозяйственной технике в ходе сельскохозяйственных работ, делает опасным работы в этой зоне. Только присутствие представителей миротворческого контингента в ходе работ в полях и садах позволяет сельским жителям быть отчасти в безопасности", - сказал Аветисян.

По его словам, сельскохозяйственные территории, находящиеся в прифронтовой зоне, "важны для развития общин, для жителей этих общин, потому что сельский житель имеет доход от обработки земли". "Любая потеря земли негативно сказывается на жизнь страны, в условия малых земельных ресурсов. Азербайджанские военные постоянно обстреливают эти территории, угрожают работникам, одним словом ведут антигуманитарную политику в отношении Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и его населения", - заявил замминистра.

Он отметил, что "сильный снегопад не нанес значительного ущерба сельскому хозяйству, наоборот, окажет положительное влияние, особенно на осенние и яровые посевы". По его словам, "из имеющихся сельскохозяйственных земель большая часть выделена под зерновые", но "пока рано делать прогнозы относительно урожая, потом, что нас ожидают весенние грозы, характерные для региона".

Аветисян добавил, что "в этом году для поддержки и развития сельского хозяйства утверждены и уже действуют три государственные программы, направленные на увеличение объемов местной продукции: "Развитие тепличных хозяйств", "Поощрение растениеводства" и "Развитие садоводства".

В частности, оказывается финансовая поддержка в установке теплиц с учетом всех необходимых норм, поддержка семенами и отоплением. По программе садоводства предусмотрены субсидирование приобретения саженцев, установки противоградовых сеток и для создания нового сада. размер субсидии для садоводов может достигать 6 миллионов драмов (около 12 417 долларов США). Программа севооборота предусматривает субсидирование приобретения до 80% семен яровых и других культур, семена многолетних культур предоставляются бесплатно.

2 апреля государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян посетил ряд прифронтовых сел Нахичеваника, Вардадзора и Сарнахпюра Аскеранского района. "Правительство при поддержке российских миротворческих сил сделает все возможное для обеспечения мирной и безопасной жизни наших граждан", написал он по итогам визита в своем Telegram-канале. Бегларян добавил, что "предусмотрены государственные программы по строительству школ, обустройству дорог и новой водопроводной сети, для улучшения качества жизни жителей".

"В некоторых селах, расположенных у линии соприкосновения возобновились сельскохозяйственные работы на полях и в садах", - сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла". "Люди вышли на работы, но только в присутствии российского миротворческого контингента. По-другому проводить работы невозможно", - сказал он.

"В результате 44-дневной войны 30 из 108 общин Арцаха с населением более 15 тысяч человек, стали пограничными населенными пунктами, на расстоянии от 150 метров до 1,5 километра от которых располагаются азербайджанские боевые позиции. Жителям приграничных населенных пунктов Мартакертского, Мартунинского, Шушинского и Аскеранского районов запрещено заниматься сельскохозяйственной деятельностью в местах, прилегающих к контролируемым азербайджанским военным позициям или базам. В результате этих угроз около 5000 гектаров из 37000 гектаров пахотных земель и садов Арцаха остаются невозделанными, что наносит серьезный ущерб сотням семей и усугубляет их социально-экономические лишения, говорится в докладе в офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, который опубликован на его сайте в марте.

Главы примыкающих к линии соприкосновения карабахских сел назвали главной проблему безопасности

После войны 2020 года из 700 га пахотных земель общины Нахичеваник Аскеранского района Нагорного Карабаха 300 гектаров перешли под контроль Азербайджана, сказал руководитель общины Севак Петросян. "Оставшиеся 400 гектаров сельчане не могли спокойно обрабатывать. (Азербайджанские военные) регулярно обстреливают мирных жителей в полях, огородах, повреждают технику, угоняет скот. Жителям Нахичеваника приходится искать другие средства к существованию в родном селе, они возделывают окрестности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что "в марте азербайджанская сторона выпустила два минометных снаряда примерно в 300 метрах от дома, в районе животноводческих ферм, а еще в ходе сельскохозяйственных работ, обстреляла трактор в поле, чудом пострадавших среди жителей села не было".

По словам главы села, обработка земли в общине ведется. "Из соображений безопасности в марте сельскохозяйственная деятельность в Нахичеванике была приостановлена. В апреле работы возобновились, но не очень интенсивно. Люди продолжают опасаться за свою безопасность. Российский миротворческий контингент следит за ходом работ, охраняет людей, но все равно, люди не очень верят, что это может помочь, если азербайджанские военные начнут обстрел прямой наводкой", - сказал Петросян корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что после войны, в село Нахичеваник вернулись все жители – до 300 человек, а в школе сейчас учатся более 80 детей.

Во время обстрелов села Хнапат из минометов жители не паниковали, сказал глава общины Хнапат Аскеранского района Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. Конечно, были опасения, ведь детей нужно было беречь, однако даже после обстрела школы, жители не хотели, чтобы их эвакуировали или переселяли", - добавил он.

По его словам, "170 гектаров пашни, принадлежащей селу, примыкают к азербайджанским военным позициям, их невозможно обрабатывать, потому, что это небезопасно". "Угрозы и обстрелы мешает полноценному ходу сельскохозяйственных работ. Однако ту часть пашни, которая находятся вдали от азербайджанских позиций мы стараемся обрабатывать. Кроме того, стимулируем развитие огородного хозяйства – раздаем семена и саженцы. Но в целом, мирная и спокойная жизнь в селе нарушена", - сказал Шахрамянян.

Он отметил, что в селе проживают 1162 человек, и после войны поселились 106 вынужденных переселенцев, которым обеспечены жилищные условия.

Больше всего жителей села волнует вопрос обеспечения безопасности, сказал глава общины Норшен Мартунинского района Нагорного Карабаха Геворг Арутюнян."Военные позиции Азербайджана находятся в километре от села. Жители хотят продолжать своей обычной жизнью, и заниматься своим основным занятием - земледелием. После войны 2020 года, 1,5 гектара гранатового сада и 15 гектаров пашни перешли под контроль Азербайджана. На оставшейся у общины территориях пора удобрять поля и сады, но из-за позиций азербайджанских военных сельскохозяйственные работы не идут в обычном режиме", - сказал Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

В общине Аци Мартунинского района Нагорного Карабаха более 55 домашних хозяйств, которые до войны в основном занимались земледелием и животноводством. Но, по словам главы общины Сантура Саргсяна, "из-за того, что в результате войны, обрабатываемые пашни, принадлежащие селу, непосредственно примыкают к позициям (азербайджанских военных), обрабатывать землю стало проблематично - со времен войны и до сих пор пашни не обработаны".

Также, по его словам, есть трудности со скотоводством. "До войны в общине было 244 головы крупного рогатого скота, а сейчас это число не достигает и 100 голов, и сильно сократилось поголовье мелкого рогатого скота, так как есть опасность, что в любой момент животные могут перейти на территорию, подконтрольную Азербайджану", - сказал он.

Саргсян добавил, что с учетом проблемы с безопасностью, в селе начали развиваться пчеловодство и рассматривается программа создания тепличных хозяйств.

Сельчане потребовали отвести азербайджанские войска от населённых пунктов

Семья Валентины Карамян, в которую входят дочь, зять и четверо несовершеннолетних детей, поселились в селе Хнапат после войны. Здесь им предоставили дом. Карамян рассказала, что в последние дни, когда в марте начались обстрелы села, она переживала только за детей, а не за хозяйство. "У нас огород, и куры. Земельные угодья у общины просить не стала, так как считаю, что выходить в поле не безопасно. Даже, кажется, что российские миротворцы не смогут защитить, если азербайджанцы начнут стрелять по людям", - сказала женщина.

Жительница села Аци Карине Закарян считает, что решить проблему безопасности людей только присутствием миротворцев в ходе сельскохозяйственных работ невозможно. "Необходимо добиться, чтобы азербайджанские военные посты были отведены от села. Мы же не обстреливаем их, зачем их присутствие так близко к населенным пунктам? Угроза мирному безоружному населению – это преступление, а мы хотим только жить нормально, обрабатывать землю, обустраивать дома", – сказала женщина.

Житель села Хнапат Камо Айрапетян рассказал, что не может обрабатывать свои земли, которые находятся близко от азербайджанских позиций. По его словам, если не будет обстрелов во время посева, то это вполне может произойти во время сбора урожая. "Для сельского жителя обрабатывать землю очень важно, это достаток для его семьи. И азербайджанская сторона это хорошо понимает, потому, делает все возможное, чтоб сельчанин остался без заработка. Я теперь вынужденно уделяю больше внимания огороду, разнообразил ассортимент в огороде, чтоб хотя бы семья была бы обеспечена овощами и фруктами", - сказал мужчина.

По его мнению, власти и миротворческий контингент должны предпринять более действенные меры для обеспечения безопасности населения. "Возможно, количество миротворцев должно быть увеличено. Необходимо, чтобы все мужчины общин рядом с линией соприкосновения, были вооружены, чтобы в случае нападения смогли защитить свое село и семьи. Азербайджанские позиции должны быть отведены от населенных пунктов, и только тогда можно будет говорить о безопасной жизни населения", - сказал Айрапетян.

Житель общины Норшен Алик Погосян заявил, что присутствие азербайджанских военных мешает нормальному ходу жизни сельских жителей". "Обстрелы в ходе сельскохозяйственных работ преследуют одну цель – чтоб жители не имели возможность жить в достатке. Мы не паникуем, но чтоб обстрелы прекратились, и люди могли проводить сельскохозяйственные работы спокойно, необходимо убрать позиции (азербайджанских военных) подальше от населенных пунктов", - сказал Погосян.

Пенсионерка Лена Хачатрян из села Нахичеваник,заметила, что пережила в детстве Великую Отечественную войну, а после и все карабахские войны. "Мне очень жаль, что мир не меняется, и войны не прекращаются. Мир не становится цивилизованнее. Я никогда не могла представить, что мои внуки, правнуки узнают все ужасы и последствия войны. И сейчас, когда обстреливают наше село, у меня сердце сжимается до боли. Нет ничего страшнее, чем видеть, что твоих детей угрожают убить, и лишь из-за того, что мы хотим жить на своей земле и в своих домах", - сказала Хачатрян.

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По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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