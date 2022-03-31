Ереванцы призвали ООН заступиться за жителей Нагорного Карабаха

31 марта 2022, 13:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции протеста перед зданием офиса ООН в Ереване призвали международное сообщество обратить внимание на угрозу безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что военные остаются на своих позициях. Ситуация с распространением разной информации о расположении азербайджанских военных в Карабахе могла стать следствием негласных соглашений между Москвой и Баку и разного подхода сторон к выполнению договоренностей, а Азербайджан воспользовался вовлечением России в операцию на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и были ранены еще 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы".

Акция организована по инициативе армянских беженцев из Азербайджана, насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха и армянского гражданского общества Армении, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции Седа Григорян.

Активисты держали в руках плакаты с призывами остановить действия Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха. Участники акции зачитали у Офиса ООН в Ереване письмо к организации, в котором напомнили о погромах в Сумгаите, Кировограде, Баку, в селе Марага, войны в Карабахе.

18 марта представители ООН посетили Шушу (армянское название – Шуши), где проводились мероприятия в честь 30-летия партнерства Азербайджана и ООН. Целью визита было названо создание площадки для обсуждений путей партнерства ООН и Азербайджана. МИД Армении 19 марта выразил протест ООН в связи с участием ее представителей в мероприятиях в Шуше . Раскритиковал визит представителей ООН в город и госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Протест Армении против визита представителей ООН в Шушу безоснователен, поскольку ООН неоднократно поддерживала территориальную целостность Азербайджана, заявил МИД Азербайджана.

Участники акции осудили участие представителей ООН в мероприятии, посвященном 30-летию отношений ООН с Азербайджаном в Шуши. "ООН никогда не обращала внимание на критическое положение армян в Арцахе, участие в мероприятии их представителей в Шуши вне всякой логики и не отвечает политике этой организации", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Седа Григорян.

Жительница Гадрута, перешедшего под контроль Азербайджана, Маргарита Карамян, заявила, что сегодняшняя ситуация в Нагорном Карабахе схожа с той, что была в 1990 году. "Мы пошли к русским войскам и поставили вопрос ребром: либо вы обеспечиваете нам безопасность, либо отдаете нам свое оружие, и мы сами за себя постоим", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, единственный путь обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха - это определение его статуса. "Право наций на самоопределение - основной ключевой вопрос, который нужно решить, без этого никакие гарантии не смогут остановить катастрофу в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла)", - заключила Маргарита Карамян.

Участники акции передали письмо представителю офиса ООН, затем направились к посольствам Франции, России, США и офису Евросоюза и передали аналогичные письма.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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