Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Сообщение в Telegram-канале аэропорта "Нальчик". https://t.me/nalchik_airport/152

03 апреля 2022, 10:06

Аэропорт Нальчик анонсировал возобновление прямых рейсов в Москву

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прямые авиарейсы между Москвой и Нальчиком с 14 апреля открывает авиакомпания Nordwind Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта авиакомпании "Победа"  сообщила, что полеты по маршруту Нальчик - Москва планируется приостановить на месяц - до 30 апреля.

"С 14 апреля авиакомпания Nordwind Airlines открывает ежедневное прямое авиасообщение из республиканской воздушной гавани в город Москва (аэропорт Шереметьево, терминал B)", - сообщил 2 апреля аэропорт "Нальчик" в своем Telegram-канале.

Авиарейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел экономического класса, отмечается в сообщении.

По понедельниками, вторникам, средам, четвергам и субботам из Шереметьево пассажиры смогут вылететь в 15:05 мск, из Нальчика - в 20:00, в а пятницу и воскресенье из Шереметьево можно будет вылететь в 05:30 мск, в Нальчик  - в 10:25 мск, сообщила пресс-служба.

Пассажиры уже могут приобрести билеты, минимальный тариф на перелет – 8005 рублей, в него входит ручная кладь весом порядка 10 килограммов, следует из данных на сайте аэропорта.  

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Примечание:

"Азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию", "Utair открыла авиасообщение между Махачкалой и Сочи", "Открыта продажа билетов на авиарейсы между Махачкалой и Минводами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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