Аэропорт Нальчик анонсировал возобновление прямых рейсов в Москву

03 апреля 2022, 10:06

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Прямые авиарейсы между Москвой и Нальчиком с 14 апреля открывает авиакомпания Nordwind Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта авиакомпании "Победа" сообщила, что полеты по маршруту Нальчик - Москва планируется приостановить на месяц - до 30 апреля.

"С 14 апреля авиакомпания Nordwind Airlines открывает ежедневное прямое авиасообщение из республиканской воздушной гавани в город Москва (аэропорт Шереметьево, терминал B)", - сообщил 2 апреля аэропорт "Нальчик" в своем Telegram-канале.

Авиарейсы будет совершать авиакомпания Nordwind на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел экономического класса, отмечается в сообщении.

По понедельниками, вторникам, средам, четвергам и субботам из Шереметьево пассажиры смогут вылететь в 15:05 мск, из Нальчика - в 20:00, в а пятницу и воскресенье из Шереметьево можно будет вылететь в 05:30 мск, в Нальчик - в 10:25 мск, сообщила пресс-служба.

Пассажиры уже могут приобрести билеты, минимальный тариф на перелет – 8005 рублей, в него входит ручная кладь весом порядка 10 килограммов, следует из данных на сайте аэропорта.

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