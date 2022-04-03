В Адыгее открылась новая мечеть

03 апреля 2022, 07:09

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Мечеть, которая вмещает около тысячи верующих, открылась в первый день священного месяца Рамадан в ауле Кошехабль в Адыгее.

Как писал "Кавказский узел", верующие на Северном Кавказе встретили Рамадан коллективными молитвами, священному месяцу поста в регионах приурочены разные культурные и спортивные мероприятия, благотворительные акции. Главы северокавказских республик в своих поздравлениях упомянули сложную обстановку в мире.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане. В ряде регионов Северного Кавказа, в том числе и в Дагестане, местные богословы нередко объявляют началом и окончанием Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ РФ, ориентируясь в этом на появление Луны в небе.

В Адыгее в центре аула Кошехабль 2 апреля открылась новая мечеть, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Он поблагодарил мецената Анзора Хевсокова и всех, кто внёс свой вклад в строительство мечети.

"Уверен, мечеть будет жить насыщенной жизнью, объединит верующих, будет приобщать молодежь к истинным исламским ценностям, станет еще одним важным духовным и просветительским центром для мусульман Адыгеи", - написал Кумпилов.

В мечети два минарета, а само здание построено из белого камня. Новая мечеть вмещает около тысячи верующих, привел сообщение Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края ТАСС.

С дум сообщили, что в мечети будут проводиться ежедневные пятикратные молитвы, пятничные намазы и вечерние таравих-намазы, а также занятия по основам ислама и чтению Корана, уроки и лекции для прихожан.

"Кавказский узел" также писал, что мечети в Адыгее также вынуждены посещать мусульмане из Краснодара, так как в городе нет ни одной мечети. Нет в Краснодаре ни мусульманского кладбища, ни даже офиса ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.

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