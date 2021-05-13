Мечеть в Яблоновском не смогла вместить всех желающих на Ураза-Байрам

13 мая 2021, 14:04

Ближайшие мечети для жителей Краснодара - в Адыгее, и в праздники они всегда переполнены. Сегодня мечеть поселка Яблоновского не смогла вместить всех прибывших туда верующих, людям пришлось молиться во дворе, сообщили мусульмане.

Мусульмане Краснодара вынуждены ездить в поселок Яблоновский Адыгеи, поскольку в краевом центре нет ни одной мечети, рассказали верующие.

"По километрам это не далеко, только реку переехать, но в праздники в мечети всегда очень много людей, нет парковки. Люди молятся на прилегающей территории. Я считаю, что в Краснодаре нужна мечеть, либо нужно в Яблоновке построить большую", - рассказал проживающий в Краснодаре уроженец Дагестана Тимур Дзаизов.

По словам жителя Краснодара, чеченца Курбана Хасанова, для того, чтобы попасть в мечеть, он выезжает из дома в пять утра. "Позже - пробки, машину не поставишь. Все это, конечно, очень неудобно. Это грустно, что в таком крупном городе, как Краснодар, нет ни одной мечети. Верующие готовы построить ее за свой счет, но об этом нет даже речи", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Праздник Ураза-байрам в этом году выпал на 13 мая. Месяц Рамадан начался 13 апреля. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Закят аль-фитр (милостыню нуждающимся мусульманам) и каффарат (искупительное действие за нарушение поста) должны выплачивать все верующие. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. Каффарат верующий должен выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме и закяте.

Имам мечети поселка Яблоновский Анзор Джеукожев сообщил, что на Ураза-Байрам собирается более трех тысяч мусульман, хотя здание рассчитано на 500 человек.

"Люди вынуждены парковать автомобили на прилегающих улицах. Конечно, это создает определенные неудобства и жителям, и приезжим. Строительство мечети в Краснодаре разгрузило бы нашу мечеть и позволило бы людям спокойно молится", - сказал Джеукожев корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Тахтамукайского района Асфар Мысс отметил, что посетил сегодня мечеть в ауле Козет, где он строит дом. "Очень много людей и там. И туда едут из Краснодара люди разных национальностей на праздник¸ потому что мечеть в Яблоновском переполнена", - сообщил Мысс корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что раз в год можно было бы организовать открытый молебен в Краснодаре, сейчас это особенно актуально, поскольку на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии.

"Можно было бы организовать намаз на стадионе или на площади. Тем более, по исламу положено проводить молебен именно на открытом месте, чтобы как можно больше людей приняло участие. Но, к сожалению, власти города об этом не думают или стараются не замечать. Им проще так делать, а вся нагрузка ложится на нас", - заявил Мысс.

Он утверждает, что тема строительства мечети в Краснодаре не поднимается.

"Тема строительства мечети на Восточно-Кругликовской улице, где хотели выделить землю в 2008 году, с приходом новой городской власти не поднималась. Муфтий ставил вопрос в выделении помещения хотя бы под представительство ДУМ в Краснодаре, управление же работает на два региона и офиса нет. Сначала говорили, что нам выделят отдельное помещение, а потом стали говорить о том, что будет создан религиозный центр, где будет и церковь, и синагога, и мечеть, потом эта тема заглохла", - рассказал Мысс.

При этом, он указал на то, что в этом году муфтия Адыгеи и Краснодарского края Аскарбия Карданова включили в общественный совет при губернаторе, и власти заявили о намерениях наладить отношения с ДУМ. Мысс отметил, что в Краснодаре нет мусульманского кладбища, на Славянском выделили отдельную территорию для захоронения мусульман.

"Не все этим довольны, многие приезжают в адыгейские аулы, просят на местных кладбищах похоронить людей, но и в аулах уже не хватает мест, и там очень дорогая земля", - заключил Мысс.

В ДУМ Адыгеи и Краснодарского края сообщили, что в Краснодаре постоянно проживает более 250 тысяч мусульман.